Un Maxizoo dans le centre commercial de Froyennes, et un jeu de chaises musicales

Créée en 1990, l’enseigne allemande compte 1400 magasins dans une dizaine de pays européens. On vient d’apprendre que le groupe envisage de s’implanter à Tournai (les plus proches magasins de l’enseigne sont situés à Courtrai et Hornu) dans une cellule de la zone commerciale de Froyennes autrefois occupée par Ixina, rue de la Taverne de Maire.