Des dégâts au véhicule à cause d’une route dégradée ? Des indemnités sont possibles, mais…

Si vous estimez que vos dégâts sont liés au mauvais état d’une route, il est possible de se retourner contre les responsables des routes, de leurs états et de la sécurité sur la voie publique : la Sofico pour les autoroutes et les grandes routes nationales, le SPW pour les routes régionales, et la Commune pour les routes communales. Les indemnisations peuvent être sollicitées dans le cas où le véhicule a subi des dégâts suite à un accident provoqué par un nid-de-poule ou un soulèvement de voirie mais aussi en cas de chute d’une branche d’arbre ou de feu de signalisation en panne. Il est bon de consulter votre assureur avant d’introduire une demande d’indemnisation, et éventuellement de faire intervenir votre protection juridique.

Prouver la relation de cause à effet

Il vous faudra prouver le lien causal entre les dégâts à votre véhicule et ladite route dégradée, tout en démontrant que les autorités ont commis une erreur et que ce manquement est à l’origine de votre préjudice. “Pour être recevable, le dossier doit obligatoirement comporter plusieurs éléments, précise la porte-parole du SPW. La description de l’accident (lieu, heure, cause de l’accident, déroulement précis…), des photos des dommages subis et du lieu de l’accident, le devis ou la facture de réparation des dommages. Il est aussi nécessaire de recueillir un maximum de preuve de la cause du dommage, et donc nous demandons aussi de nous fournir le PV de police, les témoignages, la facture de dépannage du véhicule, etc.” La plainte est ensuite analysée par diverses instances qui sollicitent le cas échéant une expertise avant de statuer sur l’octroi ou non d’une indemnisation. Les procédures sont similaires pour la SOFICO, dont les informations sont disponibles sur son site internet, ou les communes qui transmettent directement à leur compagnie d’assurances.

Qui ne tente rien n’a rien…

C’est la théorie. Soyons réalistes, les autorités sont rarement incriminées dans ce type de dossier. Les probabilités d’obtenir gain de cause seraient minces… De nombreuses plaintes sont classées sans suite par les services juridiques et assureurs des autorités. Surtout lorsque la dégradation de l’état des voiries est liée à un hiver rigoureux ou à un été caniculaire. Ou si l’état de la voirie est bien connu des usagers (comme cela peut être le cas pour la rue Saint-Martin à Tournai). Encore plus si une signalisation a été placée pour alerter de l’état de la voirie et ainsi inciter l’automobiliste à adapter son comportement. Il est ainsi difficile pour le conducteur de prouver qu’il a roulé de manière à pouvoir en tout moment et à toute occasion garder la maîtrise de son véhicule, mais aussi de manière à pouvoir être suffisamment vigilant pour anticiper un éventuel problème avec son véhicule…

Mais comme le dit l’adage “qui ne tente rien n’a rien”. Certains dossiers aboutissent en effet en faveur des plaignants. Notamment lorsque des faits similaires sont dénoncés ou que les éléments prouvent que la route était laissée à l’abandon, que la route était mal éclairée, qu’il n’y avait pas de panneau préventif ou de signaux lumineux… Des preuves qui doivent être convaincantes et indiscutables. Ainsi en 2021, la Région wallonne et la SOFICO ont ensemble déboursé 2,7 millions d’euros pour indemniser des victimes du mauvais état de la voirie !

Il ne faut dès lors pas perdre espoir… même si la procédure peut être fastidieuse et longue comme le relate l’un de nos lecteurs, victime il y a quelques années d’un accident sur l’autoroute A8. D’autres véhicules avaient également été endommagés par ce soulèvement de chaussée. “Après que mon courtier en assurances ait introduit le dossier, il a fallu plus de deux ans pour que la Sofico me rembourse, explique-t-il. Entre-temps, j’avais dû payer la facture de plusieurs milliers d’euros pour le remplacement de mes quatre pneus et jantes ! Mais ce que je trouve le plus scandaleux, cela reste l’état de nos routes, et le fait que dès que l’on franchit la barre des 30°, nos routes se dégradent de la sorte ou se soulèvent… On ne voit pas cela ailleurs, même dans les pays plus chauds. Ce jour-là, je me suis véritablement retrouvé face à un trottoir haut d’une dizaine de centimètres en plein milieu de l’autoroute… Si un motard était passé à ce moment-là, il serait mort !”

À noter également que si votre plainte auprès des autorités reste lettre morte, vous pouvez toujours intenter une procédure judiciaire…