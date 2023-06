Des horreurs de la guerre à la joie d’un tour d’Europe à pied pour le Mouscronnois Paul-Henri Pierrepont: "Je suis plus heureux qu’un millionnaire"

Notre coup de fil à Paul-Henri Pierrepont coïncide avec les premières gouttes d’une "drache nationale". À la différence que le Mouscronnois n’est pas dans la région, mais à une vingtaine de kilomètres au sud du Puy-en-Velay (Massif Central). "J’ai déjà parcouru 900 kilomètres à pied. Il m’en reste environ 1500 pour arriver à Saint-Jacques de Compostelle", explique l’intéressé.

Santiago de Compostela ne sera pas son arrivée finale. "Je vais continuer jusqu’au Cap Finisterre, à une petite centaine de kilomètres à l’ouest de Saint-Jacques. Ensuite et après avoir réglé quelques détails qui parasitent mon esprit, je partirai pour un Tour d’Europe à pied, pendant plusieurs années."

Son itinéraire ? Cet ancien militaire ne l’a pas encore déterminé. C’est la prime à l’aventure, le goût de la découverte ! Un quotidien de nomade dans lequel il s’épanouit pleinement.

Originaire de la cité des Hurlus, Paul-Henri Pierrepont compte 16 années d’armée derrière lui, dont dix avec les "para-commandos" de l’armée française. Plus qu’un simple travail, une mission. Avec ses bons et ses mauvais côtés. "En quinze ans dans l’armée, j’ai vu ce que l’homme pouvait faire de plus sombre. Depuis que j’ai mis mes chaussures de marche et que je suis parti à l’aventure, je fais des merveilleuses rencontres. Je suis en contact avec la part de lumière des hommes", analyse joliment le marcheur.

Pas une vie "pépère"

Paul-Henri Pierrepont a quitté la grande muette broyé par ce qu’il a vécu, après avoir vu la mort, la haine et la destruction. "Je suis passé par plusieurs états: burn-out, dépression et tentative de suicide", poursuit-il.

Il n’y est plus depuis bientôt un an, mais ne se voyait pas entamer une vie "pépère", derrière un bureau avant de retrouver la femme, les enfants et le chien à la maison tous les soirs. "Si j’avais épousé ce mode de vie, je crois que je serais devenu fou. Comme j’avais le goût de l’aventure, je suis parti. Voyager seul et sortir de sa zone de confort, c’est la meilleure solution pour apprendre à se connaître. "

"Plus heureux qu’un millionnaire"

Au fil des étapes de 20 ou 30 ou 35 kilomètres, le Mouscronnois apprend aussi à connaître son corps et ses limites, pour mieux gérer la suite de son périple. "Il faut faire des erreurs pour ne plus les répéter", indique-t-il. "Parfois, j’ai voulu trop faire sur une seule journée. Parfois, j’ai trop chargé mon sac (il fait 20 kg aujourd’hui, contre 40 par le passé). J’ai surtout connu des moments difficiles les quinze premiers jours. J’ai pensé à arrêter mais les proches qui me suivaient m’ont encouragé à continuer. Le moral n’est pas toujours au beau fixe mais je vais continuer et j’arriverai à Compostelle. Ensuite, j’entamerai mon Tour d’Europe. Si la santé va, tout va. Rien ne me fera dévier de ma trajectoire. Pour devenir un homme accompli, il faut passer du temps avec soi-même et se faire violence. Aujourd’hui je suis sous la pluie, mais je suis libre. Je vois des paysages magnifiques, je respire, je marche, je mange, je dors, je fais des rencontres fabuleuses, je découvre des villes et des villages. Je suis plus heureux qu’un millionnaire, même si je ne possède rien hormis une bonne paire de chaussures et un mental qui me pousse à ne pas vivre dans la routine d’un quotidien."

Le Mouscronnois devrait arriver à Saint-Jacques de Compostelle en septembre. Ce ne sera finalement que le début de son aventure à travers l’Europe. Loin du métro-boulot-dodo, il opte pour la rando, définitivement !