Ellezelles: Salvatore Di Perri placé sous mandat d’arrêt après le meurtre de son frère

Les raisons de la rixe entre les deux frères n’ont pas été précisées par le parquet de Tournai.

Cette violente dispute entre les deux frères s’est déroulée dimanche, vers 14h à la rue Neuve, lors d’une réunion familiale au domicile des parents (où vivait la victime). Pour une raison indéterminée, Salvatore Di Perri, l’aîné d’une famille de cinq enfants, a frappé d’un ou de plusieurs coups de couteau Silvano Di Perri, son frère cadet.

Dimanche en fin d’après-midi, le dossier avait été mis à l’instruction du chef de "tentative de meurtre", la victime Silvano Di Perri, n’étant pas décédée lors de la saisine du magistrat instructeur. Emmenée par les services de secours, elle est effectivement décédée ultérieurement en milieu hospitalier (à Lille). Une autopsie du corps a été pratiquée lundi.

Le juge d’instruction et le parquet sont descendus sur place dimanche vers 17 h 30. Ils étaient accompagnés du "Destaem" de la police judiciaire fédérale. Interpellé sur place et privé de liberté par les hommes de la zone de police des Collines, le suspect a ensuite été déféré et entendu par un juge d’instruction qui l’a donc placé sous mandat d’arrêt pour meurtre.