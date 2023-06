Délaissé à la naissance, le pauvre oisillon voyait sa vie menacée sans parents pour s’occuper de lui. Et cela, Rolls et Royce l’ont bien compris. C’est pourquoi les deux papas adoptifs du petit orphelin sont venus à la rescousse.

Chez les manchots, il est n’est pas rare de voir les deux parents s’occuper des nourrissons. Grâce à la régurgitation, papa et maman nourrissent leurs progénitures. Et pour ce qui est d’avoir deux papas, cela n’étonne pas la cheffe vétérinaire du parc Alicia Quivéy. “Les manchots sont des animaux sociaux, qui vivent en couple et se font des parades nuptiales”, raconte-t-elle à Sundifo en ajoutant que chez cette espèce, les proportions de couples “gays” sont pareilles pour deux mamans ou deux papas.