Le projet d’écoquartier de Hollain prend l’eau: le ministre a cassé le permis !

Des problèmes de procédure

Nadya Hilali est interpellée par le contenu de l’arrêté ministériel. "Il pointe du doigt des problèmes de procédure que ce soit au niveau de l’affichage, de la mise à disposition de certains documents, mais aussi le fait que ce permis relatif aux aménagements des abords ne relève pas des compétences du conseil communal, dénonce Nadya Hilali. L’arrêté stipule également, et je cite, “qu’il y a lieu de s’interroger sur l’opportunité de développer le réseau viaire à cet endroit du territoire communal parce que l’intermodalité y est particulièrement limitée”. Pour le ministre, ces créations et modification de voiries communales “n’ont dès lors pour principal objectif que de desservir les 35 futurs logements, et leurs occupants seront contraints à l’utilisation quasi inévitable du"tout à la voiture"”… Ce projet d’écoquartier ne participe en rien à l’amélioration du maillage tel que visé dans le décret alors que le développement d’infrastructures viaires impacte l’entièreté de la société. Pour le ministre, ce dossier s’inscrit en totale opposition par rapport aux objectifs relatifs à la mobilité !"

D’autres projets à la rue du Marais: une coïncidence ?

La conseillère indépendante s’inquiète également des autres projets du Collège communal à la rue du Marais, comme le fait d’avoir sollicité auprès d’Ipalle des analyses du réseau d’égouttage. "Suite à la réunion avec les riverains, nous avons voulu lancer une étude sur l’état de l’égouttage existant afin de voir s’il y a de réaliser des adaptations et des améliorations, explique l’échevin Daniel Detournay. Il s’agit de l’égouttage qui concerne l’autre côté de la rue, par rapport au site projeté pour l’écoquartier, et donc cela n’a aucun lien avec le projet. Les deux réseaux d’égouttage sont indépendants, et l’eau de l’écoquartier n’ira pas dans l’égouttage existant."