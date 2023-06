175 000€ pour acquérir l’ancien presbytère d’Esplechin

Le site de la Bascule comprend notamment le café et la salle.

Le conseil communal de Tournai sera invité ce lundi 26 juin à approuver le projet de convention de gestion.

Ladite convention porte sur l’ensemble du site de 25 ares, entre la rue Longue, la rue du Curé Rosier, la place du village et le cimetière. Celui-ci comprend le café et la salle, un jardin, une maison, un terrain clôturé faisant office de parking situé du côté de la place… Les quatre garages ne font pas partie de la convention: ils resteront gérés par la Ville.

L’ASBL prendra à sa charge les frais liés au site, et veillera à son entretien. Elle organisera des activités et planifiera l’occupation du bien dans l’optique de promouvoir et soutenir les activités culturelles, associatives et sportives du village. L’association est autorisée à mettre les locaux à disposition pour l’organisation de fêtes (familiales, dansantes, avec diffusion de musique, etc.) à condition que des mesures soient prises pour ne pas perturber la tranquillité du voisinage.

17 ares en tout en vente du côté du presbytère

Un autre point inscrit à l’ordre du jour du conseil communal concerne le même quartier du village: la mise en vente par la Ville de l’ancien presbytère d’Esplechin et de son jardin (17 ares en tout), situés sur la place du village et rue Longue.

L’ancien presbytère (qui a fait l’objet d’une procédure de désaffectation en 2021) a été transféré du patrimoine communal au patrimoine de la régie foncière.

La vente se fera de gré à gré sur base d’appel d’offres. Un notaire a fixé en avril dernier la valeur des biens concernés à 175 000 €.