Olivier Vandecasteele décrochera “sa” bâche du beffroi de Tournai dans les prochains jours

Nous évoquions la date de ce samedi. Ce ne sera finalement pas possible. “Ce sera fait dans le courant de la semaine mais je n’ai pas encore connaissance du jour et de l’heure exacts”, souligne le bourgmestre de Tournai. “Ma volonté reste intacte et Olivier Vandecasteel est tout à fait disposé à venir l’enlever lui-même, mais il faut trouver le bon moment.” Et notamment goupiller des agendas. Comme on peut le supposer, ce dernier aura à cœur d’être entouré des siens et de celles et ceux qui n’ont rien lâché avant d’obtenir sa libération.

Dans l’attente, il est donc toujours possible de participer à l’action d’UpCycling lancée par l’ex-prisonnier. “En lien avec mes convictions environnementales, et pour sortir par le haut de cette épreuve, le comité et moi souhaitons récupérer et revaloriser les bâches plastiques et les affiches papier de votre mobilisation afin de les transformer, dans les prochains mois, en articles du quotidien (sacs, trousses et carnets de notes) qui seront revendus au profit de nouveaux engagements solidaires", explique-t-il. "Transformer les outils de cette mobilisation exceptionnelle en produits du quotidien est pour moi une manière d’illustrer mon retour à la normalité. C’est Ulysse qui rentre à bon port auprès des siens.”