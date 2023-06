Olivier Vandecasteele appelle à ramener et recycler les bâches et affiches de soutien

De retour en Belgique, le Tournaisien a pu prendre conscience de l’énorme mobilisation et le soutien indéfectible des citoyens pour appeler à sa libération. Notamment les nombreuses bâches et affiches qui ont été placardées par milliers aux quatre coins du pays. Des "appels à la libération" qui n’ont plus lieu d’être.

Dans un souci écologique, mais aussi pour tourner la page, Olivier Vandecasteele lance une grande action d’UpCycling. "En lien avec mes convictions environnementales, et pour sortir par le haut de cette épreuve, le comité et moi souhaitons récupérer et revaloriser les bâches plastiques et les affiches papier de votre mobilisation afin de les transformer, dans les prochains mois, en articles du quotidien (sacs, trousses et carnets de notes) qui seront revendus au profit de nouveaux engagements solidaires, explique-t-il. T ransformer les outils de cette mobilisation exceptionnelle en produits du quotidien est pour moi une manière d’illustrer mon retour à la normalité. C’est Ulysse qui rentre à bon port auprès des siens."

Il est possible de déposer ou renvoyer les bâches et autres affiches restantes aux points suivants:

– À Bruxelles, chez Amnesty International Belgique: chaussée de Wavre 169 – 1050 Ixelles (du lundi au vendredi de 9h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30)

– À Tournai, au Garage Vandecasteele: chaussée de Tournai 8 – 7500 Tournai (du lundi au vendredi de 8h à 18 h, le samedi de 8h à 17 h)

Date limite de réception: le 15 juillet 2023.