De Ranke et Brunehaut nettoyent leurs grandes bouteilles à Liège : "Écologiquement, la démarche est plus qu’intéressante"

Entre 350 et 1 000 kilomètres pour un aller-retour, la différence est colossale. Bring Back s’est installée à Herstal début 2022. La société liégeoise est le premier centre de lavage pour emballages alimentaires réutilisables en Belgique. Loin des géants du monde brassicole, les brasseries de taille plus modeste en profitent. C’est le cas de la brasserie Brunehaut (Rongy) et de la brasserie De Ranke (Dottignies).

Deux brasseries sensibles à l’écologie

Ce n’est pas une surprise tant on connaît l’engagement de ces deux structures pour l’écologie et les questions environnementales. La brasserie implantée à Rongy était la première (en Europe) à recevoir le label B Corp, décerné aux entreprises soucieuses de l’environnement. À Dottignies, De Ranke travaille sur la réduction de son impact écologique en travaillant avec des matières premières locales. "Je me souviens avoir lancé l’idée de collaborer avec Bring Back il y a quelques mois", explique Jean-François Damien, le commercial de la brasserie De Ranke. "Pour nous, c’est un modèle vertueux mais ça représente aussi un subside intéressant. Il ne faut pas s’en cacher."

Un modèle vertueux

Dire que Bring Back révolutionne le marché des bouteilles en circulation serait un peu fort (quoique…). Mais la start-up liégeoise a saisi un filon qu’elle n’est pas près de lâcher, tant il manquait au pays de la bière. "Dans nos infrastructures, on a une laveuse qui nettoie nos bouteilles de 33 cl. C’est une énorme machine achetée d’occasion en Allemagne ", se souvient Marc-Antoine De Mees pour la brasserie Brunehaut. "Neuf, cet outil vaut un million d’euros. Alors investir dans une autre machine spécifiquement pour les bouteilles de 75 cl, c’est impensable parce qu’on ne saurait pas amortir ce montant."

À Rongy, les grandes bouteilles représentent un peu moins de 10% de la production. "Ce n’était pas catastrophique de voir toutes ces bouteilles partir jusqu’en Bourgogne. Mais c’est tout de même plus intéressant de savoir qu’elles vont moins loin et qu’économiquement, c’est une entreprise belge qui en profite. "

Le système de consigne (10 cent pour une bouteille de 33cl et 20 cent pour une bouteille de 75cl) est propre au marché belge et ne s’applique pas en France, où le verre est fondu avant d’être recyclé. " D’autant plus que les bouteilles peuvent être réutilisées jusqu’à 20 fois. Quand elles arrivent à la brasserie, elles sont parfois étiquetées avec d’autres produits mais elles reviennent dans nos casiers. C’est un modèle vertueux qui correspond à notre philosophie…

C’est lors d’un voyage en Asie que Laurent Halmes prend conscience de tout ce qui reste à faire dans la gestion de nos emballages. À nos confrères de la Libre Belgique, le fondateur de Bring Back précise qu’il a pris une "c laque écologique" qui a servi de point de départ à la création de sa société. Il précise: "Laver et réutiliser des bouteilles et des pots en verre est cinq fois plus écologique que de recourir à du verre recyclé. Aujourd’hui, lorsque vous déposez une bouteille ou un bocal dans une bulle de collecte, elle se retrouve dans un centre de préparation. Le verre est alors broyé avant d’être envoyé dans une verrerie où on va le refondre pour produire un nouveau bocal ou une nouvelle bouteille. C’est un processus extrêmement énergivore et donc extrêmement polluant. " Sa société propose un lavage à façon pour des entreprises qui disposent de leurs propres bouteilles, casiers et système de collecte des vidanges. "Quand elles ont rassemblé de quoi remplir un camion, nous envoyons un véhicule qui va les enlever et fournir à la place des bouteilles et casiers propres."