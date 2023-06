On ne roulera plus au pied du platane penché, avenue de Maire à Tournai

Le long de l’avenue de Maire, sur la partie latérale communale située du côté impair, entre la caserne des pompiers et les bureaux de Bpost, un spécimen penche plus que d’autres. À tel point qu’en décembre 2022, un camion l’a accroché et a subi des dégâts.

Pour empêcher que pareille mésaventure ne se reproduise, une réunion technique a eu lieu au pied de l’arbre incriminé. Y participaient les services de police de la zone du Tournaisis, le SPW (Service public de Wallonie) et le service mobilité de la Ville de Tournai.

Il s’est avéré qu’il pourrait être opportun de placer une signalisation adéquate pour avertir les usagers de la route. Mais il n’existe aucun panneau réglementaire pour avertir les automobilistes de l’inclinaison d’un arbre.

Le collège communal de Tournai proposera donc au conseil communal, lundi soir, de créer une zone d’évitement striée de forme triangulaire (de 10 x 2 mètres) à l’opposé de la maison située au n°95 face à laquelle se trouve l’arbre. Cette zone sera matérialisée par des marques parallèles obliques de couleur blanche. Il est aussi prévu d’interdire le stationnement le long des n° 93 et 95, sur une distance de vingt mètres.

Cette solution permet de ne pas condamner l’arbre pour des raisons de sécurité routière.

Lundi soir, d’aucuns profiteront peut-être de l’occasion pour rappeler que le stationnement de véhicules sur les accotements des deux avenues latérales est particulièrement nocif pour beaucoup d’arbres: leur système racinaire est écrasé à longueur de journée.