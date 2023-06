Antoing : les jeunes passeront de la quincaillerie à la gendarmerie

Lors de la fusion des services de police, la brigade de gendarmerie d’Antoing a disparu. Les bâtiments ont été acquis par la Ville. Après un projet de logements, l’aménagement des lieux avait été envisagé afin d’y accueillir la Maison des jeunes d’Antoing. Entretemps, les ados occupaient l’ancienne quincaillerie Lenne dont le loyer était particulièrement élevé (voir plus loin).

Dans un premier temps, la transformation de la gendarmerie a été opérée par la main-d’œuvre communale, mais il a fallu renoncer vu l’ampleur des travaux. Un cahier des charges a été établi. Une procédure négociée sera lancée "Les travaux comprennent la démolition de cloisons, de cheminées, et de menuiseries intérieures, la modification de baies, la réalisation de travaux d’égouttage, le renforcement de structures portantes, l’installation d’un élévateur PMR permettant l’accès au rez-de-chaussée, l’isolation des murs extérieurs et de la toiture, la mise en œuvre d’enduits, de cloisons, de faux-plafonds, les travaux de peinture, l’installation de sanitaires, l’installation électrique et du système de chauffage" a expliqué Mme Mory.

22 000 € par an

Ces travaux seront financés sur fonds propres et via l’appel à projets "Ureba Exceptionnel 2021" (isolation). Ils feront suite aux travaux déjà exécutés sur la toiture et les menuiseries extérieures. Estimation: 565 000 € TVAC. Délai d’exécution est de 130 jours ouvrables.

"Ici, on perce l’abcès. On va faire avancer les choses" a dit le bourgmestre Bernard Bauwens. "Autant sur certains dossiers vous êtes super-performant. Ici, c’est l’inverse malheureusement. On loue le bâtiment Lenne depuis 11 ans à raison de 22 000€ par an. Là, vous avez totalement foiré. À présent, on a un bâtiment qui, in fine, va nous coûter un pont" a commenté Samuel Vincent (UCA). "Avec cette location, on a perdu 250 000 € ! On ne comprend pas votre gestion depuis 12 ans ! C’est honteux. Néanmoins, nous voterons pour ce projet d’aménagement" a ajouté Jean-Bernard Vivier (GO). Le point a été voté à l’unanimité.