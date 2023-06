Wallonie picarde: 500 millions de perdus, 1 milliard de retrouvé… Ideta fait plus que garder le moral

Un milliard en trois ans

Le communiqué transmis à l’issue de l’AG présente les éléments qui fondent cette estimation. "Avec les projets éoliens et les investissements massifs d’entreprises telles que Takeda, Höganäs ou Pairi Daiza pour réduire leur empreinte carbone, le territoire a consacré plus de 130 millions€ à la transition énergétique et a réduit les réduit les émissions de CO2 de plus de 90 000 tonnes. À l’échelle wallonne, la Wallonie picarde est devenue pilote en matière de production d’énergies renouvelables.

Grâce à un soutien financier et logistique solide, le territoire offre un environnement propice à la croissance des entreprises qui ont investi plus de 820 millions € et créé plus de 1 500 emplois dans des domaines d’activité porteurs tels que le secteur pharmaceutique (Takeda), la logistique (Cebeo, Sedis Logistics, Colruyt…), le recyclage (Groupe Dufour), l’emballage (Europal Packaging) ou encore le tourisme (Pairi Daiza, Your Nature…).

Développer la Wallonie picarde, c’est aussi créer les conditions pour une croissance économique partagée sur tout le territoire et soutenir la création d’emplois. Ideta a mobilisé plus de 30 millions € pour aménager des infrastructures économiques de qualité qui répondent aux critères de mobilité et d’environnement attendus par les entreprises.

L’attractivité du territoire et la qualité de vie de ses habitants ont capté plus de 154 millions€ pour valoriser le patrimoine construit, naturel, culturel et paysager et faire évoluer le bassin de vie vers un territoire durable, harmonieux, équilibré, attractif et compétitif."

Quelques chiffres de 2022

– Ideta a équipé 38 hectares de nouveaux terrains industriels, essentiellement sur les parcs d’activité de Leuze Europe, Orientis à Ghislenghien et Qualitis à Enghien.

– La Wallonie picarde a accueilli 14 nouvelles implantations industrielles sur 19 hectares de parcelles, pour, à terme, près de 300 emplois potentiellement créés et/ou consolidés.

– Startups et PME apprécient les halls industriels (halls relais) qui affichent un taux d’occupation de plus de 90%.

– Une soixantaine de PME ont bénéficié d’accompagnements spécifiques en économie circulaire, circuit court ou encore en transition numérique et énergétique.

– Le portefeuille éolien d’Ideta est passé de 58 à 69 machines, soit une capacité totale 30,4 Mégawatts qui permettent de couvrir la consommation de 21 000 ménages.

– Le secteur énergétique (éolien, solaire, biomasse) assure aux communes affiliées à Ideta un dividende annuel de 7 millions€. Pour faire simple: 75% de ce montant sont répartis selon le chiffre de population, et 25% en fonction du nombre d’éoliennes sur la commune.

– Ideta a géré plus de 90 projets et études en 2022, pour un montant total de 155 millions €.

– 18 dossiers ont été soumis au Plan de relance wallon, dont 14 ont été retenus.

Enfin, Ideta poursuit ses démarches pour généraliser le concept de communautés d’énergie renouvelable au sein des parcs d’activités (cfr LECaaS à Frasnes). Ideta est également impliquée auprès de différents partenaires dans de multiples projets (EuroVelo 5, nouvelles scénographies du Château de Belœil, du musée de l’Iguanodon à Bernissart, Design in town à Tournai, Carré Janson à Tournai, réaménagement de l’HNDR à Lessines…)

Ideta emploie 72 personnes. Vingt-quatre communes y sont affiliées à des degrés divers.