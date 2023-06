2013-2023 : dix ans de folie, dix ans de So W’Happy

3 000 festivaliers en 2013, environ 30 000 l’an dernier. 50 artistes la première année, 220 DJ programmés en 2023. Une journée lors de la première édition, trois jours complet cette année.

Voilà pour les preuves et elles sont implacables : le So W’Happy a bel et bien changé de dimension. “Et dire que tout a commencé à la Devil’s Night, organisé pendant la Fête de la Pomme à l’époque”, rappellent les plus anciens du comité.

C’est pour faire face au relatif déclin des “soirées chapiteau” que la jeunesse rongycienne décide de s’émanciper et de créer un festival : le So W’Happy, dont la première édition a eu lieu le samedi 13 juillet 2013. “C’était le premier véritable festival en Wallonie picarde”, se souvient Antonin Vanden Broeck.

Depuis, Ere&Obigies sont aussi passés à l’échelon supérieur. “On partait dans l’inconnu le plus complet, car personne parmi les membres fondateurs n’avait d’expérience dans l’organisation d’un festival. Il a fallu tout créer de zéro. On n’était pas des professionnels de l’événementiel. Mais pour une équipe de bénévoles, réunir 3 000 festivaliers lors la première édition, c’était très encourageant.”

Une formule magique ? Que nenni. Si le succès est au rendez-vous du So W’Happy 2013, les organisateurs le doivent à leurs efforts et à la sueur de leur front. “On a fait le plein de confiance pour reconduire l’expérience douze mois plus tard “, poursuit Antonin. À l’époque, le responsable du montage n’est qu’un bénévole parmi tant d’autres. Aujourd’hui, il coordonne une équipe de plusieurs dizaines de volontaires.

Après plusieurs éditions sur le terrain de football des Diables Rouges Rongy, le festival grandit. “En 2015, on passe à une formule étalée sur deux jours. En 2016, on aménage un camping. On se rend compte au fil des années que l’engouement est là, que la formule séduit de plus en plus de festivaliers. “

Des festivaliers qui viennent d’Amérique du Sud ou d’Océanie

Des festivaliers qui viennent de plus en plus loin pour profiter du seul festival typé électro/hardstyle dans la région.

Aux régionaux (français ou belges) se sont ajoutées d’autres nationalités. “Pour 2023, on recense quatre continents parmi les achats de ticket en ligne. En plus des Européens, il y a des festivaliers d’Amérique du Sud, d’Afrique et d’Océanie qui ont pris leur place. Je trouve ça dingue, mais ça prouve qu’on a réussi à s’imposer dans le hardstyle et qu’on devient un festival de renom. “

Avant d’en arriver là, il fallait quitter un site devenu trop étriqué pour accueillir cette machine de plus en plus imposante. “Depuis 2018, on se trouve un peu plus à l’Ouest, à la sortie du village. Cette grande plaine nous a permis de passer à la dimension supérieure, de répondre à de nouvelles contraintes techniques, d’avoir des scènes plus grandes et des décors plus élaborés, même si c’était le point faible de 2022. Avec l’avis des festivaliers, on ajuste, on s’adapte, on travaille sur nos points faibles pour ne plus les reproduire”. estime Antonin Vanden Broeck. “On a grandi en même temps que le festival. Donc on doit s’améliorer à la même vitesse que le So W’Happy se perfectionne. Ce n’est pas si simple, mais je crois qu’on y arrive.”

Tout en restant la même bande de potes qui, chaque année, fait des miracles pour offrir un spectacle grandiose.

Du 7 au 9 juillet, Rongy sera encore l’épicentre de la musique électronique en Belgique, grâce aux 1 000 volontaires qui mettront la main à la pâte.

Objectif de l’édition 2023 ? Marquer les esprits pour les dix ans. Tout le monde y œuvre, méticuleusement. “On travaille douze mois sur douze pour arriver à un résultat exceptionnel. Cette année, les décors seront à la hauteur des attentes et la programmation également. On a voulu rappeler tous les DJ qui ont marqué le So W’Happy, tous les artistes qui sont liés à l’histoire de notre festival. “

Les heureux élus se nomment DJ Furax (lire ci-contre), Daddy K ou Azhee. “C’est beaucoup plus facile d’attirer des artistes de renom aujourd’hui. À l’époque, on galérait”, se souvient Antonin. “Quand je repense à tout le chemin qu’on a parcouru en une décennie, j’ai des frissons. C’est bête, mais on est parti d’un chapiteau pour attirer aujourd’hui 10 000 personnes par jour dans notre petit village. C’est quand on regarde l’after-movie de l’édition qui vient de s’achever qu’on se rend compte de l’ampleur qu’a pris le So W’Happy. Je trouve ça fou.”

Ne te pince pas Antonin. Le So W’Happy, c’est une folie…

DJ Furax : “Dingue de voir l’évolution du festival en dix ans”

Furax et le So W’Happy, c’est presque une histoire d’amour, non ?

En dix ans, j’ai dû rater trois éditions, maximum. Je me souviens des premières années où le festival avait lieu sur le terrain de football. Les artistes étaient accueillis dans la buvette du club. Le festival a bien grandi depuis !

Pourquoi y être allé dès la création, alors que le So W’Happy n’en était encore qu’à ses balbutiements ?

J’ai toujours un principe en tête depuis que ma carrière de DJ a décollé : celui de revenir dans des festivités plus modestes. Ça peut paraître idiot et mon manager ne me comprend pas toujours mais j’ai commencé grâce aux fêtes de village. Si j’ai eu la chance de grandir, c’est par le biais de ces festivités et je trouve ça normal d’en programmer encore aujourd’hui dans mon agenda. Ne faire que des grosses dates, ça ne me correspond pas.

Pourquoi cet attachement presque viscéral avec le festival rongycien ?

Parce qu’ici, je ne suis pas qu’un numéro. L’organisation ne se dit pas : “Bon, pour que l’édition fonctionne, on prend les dix plus gros noms, on leur file une belle enveloppe, ils jouent et ils repartent.” Au So W’Happy, j’y vais avec toujours autant de plaisir parce qu’il y a un lien d’amitié qui s’est créé avec Sébastien Dewaele et le reste du staff. Ils ont envie de me compter parmi eux et ça se ressent. Sans mentir, c’est une de mes plus belles dates, chaque été. J’ai d’ailleurs la chance de me produire deux fois cette année (le vendredi&le dimanche).

Depuis dix ans, vous êtes un témoin privilégié de l’évolution du festival. Était-ce attendu une telle percée dans le monde du hard et de l’électro ?

C’est dingue de se rendre compte de l’évolution entre 2013 et aujourd’hui. Quand on commence en bas de l’échelle, on ne sait jamais comment les choses vont tourner. J’ai vu des festivals se brûler les ailes et se casser la gueule. Pas le So W’Happy. Ce qui me frappe, c’est que depuis le 1er jour, l’organisation a conservé cette ambiance familiale alors que le festival est devenu gigantesque. C’est la preuve d’une authenticité conservée. Le fil rouge du So W’Happy depuis dix ans, c’est d’être resté en symbiose avec ses valeurs. C’est ce qui fait son succès aujourd’hui.

Manau&Henri PFR pour se diversifier

Que les puristes se rassurent, le So W’Happy reste une référence en matière de musique électro/hardstyle. Mais la programmation de 2023 laisse échapper des noms qu’on n’avait pas l’habitude de voir à Rongy, en juillet. Manau (le vendredi 7) et Henri PFR (le samedi 8) font partie de ces nouvelles têtes d’affiche. “Pour continuer de grandir, il faut se diversifier”, avoue Antonin Vanden Broeck. “On reste dans l’électro et le hardstyle parce que ce sont les styles qui ont forgé notre identité. Mais le fait d’avoir six scènes à disposition nous permet aussi de proposer d’autres styles de musique pour la première fois depuis la création du So W’Happy.” Les puristes et les fidèles du festival seront encore servis. Mais ils ne seront plus les seuls à fouler la plaine rongycienne. Parole d’organisateur !