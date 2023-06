Inauguration d’un silo de 80 000 tonnes à Fontenoy (Antoing)

”L’objectif de neutralité de la production est fixé pour 2030”, a annoncé Jérôme Lippens, actionnaire et président du conseil d’administration d’Iscal. Alexander de Croo, Premier ministre, était présent peu avant 9h sur le site de la sucrerie de Fontenoy. Il était accompagné d’Elio Di Rupo, ministre-président wallon ; de David Clarinval, ministre de l’agriculture ; de Céline Tellier, la ministre wallonne de l’Environnement et de Bernard Bauwens, bourgmestre d’Antoing.

Le nouveau silo à sucre, une pièce importante vers la neutralité carbone, sera utilisé dès 2023. Il constitue un atout écologique majeur permettant à Iscal de réorganiser l’entièreté de sa production. L’activité de la sucrerie pourra désormais être réalisée d’une seule traite. “C’est-à-dire avec un seul démarrage de l’usine par an économisant de multiples arrêts et relances énergivores. Il permettra également de centraliser le stock de sucre sur le site de Fontenoy, évitant ainsi un millier de trajets jusqu’au site de Frasnes-Lez-Anvaing, soit près de 50 000 km par an. Cela permettra aussi de réduire de 2 000 tonnes la production annuelle de CO2”, a précisé Jérôme Lippens, CEO de Finasucre.

40 millions d’investissements

Le nouveau silo, en gris, peut accueillir 80000 tonnes de sucre. ©EdA

Par ailleurs, Iscal a entrepris de nombreux projets en vue de réduire significativement son empreinte écologique. La sucrerie renforce son autonomie énergétique grâce à l’augmentation de sa production en énergies vertes notamment via l’installation d’une éolienne en 2024, la création d’infrastructures de biogaz à base des résidus betteraviers ainsi que l’électrification de son usine. Iscal annonce à ce sujet un investissement de 40 millions dans les prochaines années.

Le groupe est aussi tourné vers une économie locale en concentrant son rayon d’attraction de betteraves et son rayon de livraison de sucre à des distances moyennes de respectivement 59 km et 81 km. “Cette réalisation est la fierté de ce que l’on est capable de faire dans notre pays. Nous sommes des géants dans la connaissance et l’énergie. Par contre, on parle moins de l’alimentaire avec ici une activité locale de la betterave et la fabrication du sucre. Concernant le défi climatique, je suis convaincu que l’on va pouvoir trouver des solutions tous ensemble, les citoyens et l’industrie. Aujourd’hui, on innove avec la technologie plutôt que de la laisser partir vers d’autres continents, ce qui perdrait de son sens. Je ne suis pas convaincu qu’il faut moins d’activité mais une meilleure activité moins polluante”, a conclu Alexander de Croo.