Le porche de l’hôtel de ville de Tournai va être mis en vente

Deux ans plus tard, ces maisons sont vides. Les porcelaines tournaisiennes ont quitté le musée des Arts décoratifs et sont aujourd’hui exposées dans la crypte de l’hôtel de ville. Quant au Cabaret wallon et aux Filles Celles picardes, ils et elles partagent des locaux communs en bas de la rue Saint-Martin.

270 000€ le lot

Lundi soir le collège communal de Tournai soumettra au vote des conseillers communaux la vente des maisons (numéros 50 et 54) situées de part et d’autre du porche de l’hôtel de ville, ainsi que celle du numéro 58. Elles font partie d’un superbe alignement d’édifices caractéristiques de l’architecture louisquatorzienne, construites en 1714 suite à la prise de la ville en 1667 par Louis XIV.

Le dessus du porche d’entrée de l’hôtel de ville (numéro 52), qui communique avec les maisons, est aussi concerné par la vente. Le collège communal a chargé le géomètre communal d’établir un plan de division pour scinder cette partie du reste du site de l’Hôtel de Ville, et ainsi permettre un projet cohérent de rénovation à l’échelle du quartier.

L’intention du collège communal est de procéder à la vente de gré à gré, sur base d’appel d’offres, des biens n° 50, 54, et du dessus du porche (n° 52), fixant le prix minimum du lot à 270 000 € selon des rapports d’expertise. La maison située au 58 est estimée à 120 000€.