Le samedi 1er juillet, les Cadets organisent leur troisième balade musicale à Péronnes. Pour cette édition, Isabelle Mouveaux, la directrice musicale, a préparé un parcours de 2,5 km autour du Petit et du Grand-Large de Péronnes. Le rendez-vous aura lieu à 18 h 30 sur le parking de l’Adeps. Durant cette balade vers le Grand-Large des arrêts musicaux sont prévus. Chaque classe, par type d’instruments, présentera un petit répertoire avec leur professeur respectif. L’arrivée est prévue vers 20h au Petit-Large où les Cadets se réuniront pour animer la soirée par un concert estival. Un bar éphémère, avec une petite restauration, est également prévu. PAF : 2 €/personne.

Inscriptions via www.harmonielaconcorde.be/balade.

Animation musicale pour les écoles le 4 juillet

Chaque année le Foyer socioculturel d’Antoing propose dans sa programmation à destination des scolaires de l’entité une journée de découverte musicale à travers un style de musique et sa culture. Cette année, cette journée découverte, qui a pour thématique “Jouer dans une harmonie”, se déroulera le mardi 4 juillet de 9h à 15h au FSC. Comme en 2016, le Foyer a décidé de refaire appel à l’Orchestre des cadets placé sous la baguette d’Isabelle Mouveaux. Qui de mieux que des enfants pour présenter et donner envie à d’autres enfants de découvrir l’orchestre d’harmonie.

Renseignements auprès de Céline Huicq du FSC (069/44 68 00).

La rentrée, ça se prépare…

D’autre part, si le monde de la musique vous intéresse et que vous souhaitez développer ce talent dès la rentrée scolaire, n’hésitez pas à prendre contact avec la Concorde. L’ensemble se fera un plaisir de vous orienter au mieux en fonction de vos envies (éveil musical, solfège, instrument et pratique de l’instrument en orchestre…).

De la 2e maternelle à la 1re primaire incluse, cours d’éveil musical collectif (1 h/semaine). Cette activité éveille l’esprit des plus petits à la musique, d’une manière ludique et globale (découverte des sons et des rythmes). À partir de la 2e primaire, cours de formation musicale. Durant ce cours collectif ouvert aux adultes (1 h/semaine), apprentissage du langage musical. Enfin, cours de formation instrumentale. Pendant ce cours individuel (30 minutes/semaine), apprentissage d’un instrument au choix (flûte, clarinette, saxophone, trompette, cor d’harmonie, trombone, tuba et percussion). Après un à deux ans de formation instrumentale (œuvres musicales adaptées), participation à l’Orchestre des cadets, le tremplin vers l’Harmonie royale la Concorde. Les formations ont lieu au Salon de la Musique, rue des Écoles n°10 à Péronnes.

Renseignements auprès d’Isabelle Mouveaux (0471/23 17 18).