Trois individus, dont un couple, drogués et alcoolisés, se sont rendus en voiture, après avoir quitté les cafés du centre-ville de Tournai, au Mont Saint Aubert. Le couple, Ibrahim et Virginie (prénoms d’emprunt), souhaitait faire découvrir quelques coins de la région à leur nouvel ami, Ali (prénom d’emprunt), rencontré quelques heures plus tôt, bien que la nuit était déjà tombée. L’entente s’est dégradée quand Ibrahim a remarqué la disparition de son pacson de cannabis, et a accusé Ali de l’avoir volé. Ibrahim est entré dans une colère noire et a utilisé l’outil de jardin qui se trouvait dans son coffre, une serfouette, pour frapper sa nouvelle connaissance.

”Ils n’avaient pas l’intention de le tuer”

Aujourd’hui, le couple doit répondre d’une tentative de meurtre devant le tribunal correctionnel. “Je ne conteste pas les coups, en revanche, je n’ai jamais eu l’intention de tuer Monsieur. J’étais dans un état second, je frappais sans viser”, s’est expliqué Ibrahim qui a pourtant touché la tête d’Ali à deux reprises. Deux plaies de cinq centimètres sur le haut du crâne ont été constatées.

La compagne d’Ibrahim, Virginie, est accusée d’avoir porté deux gifles à la victime et d’une abstention coupable. “Madame a avoué avoir porté deux gifles pour disculper son compagnon, mais elle n’a rien fait, a défendu son avocat. De plus, elle a essayé de s’interposer entre les deux hommes, mais elle a été repoussé. Si Madame a jeté l’outil de jardin au loin, c’était dans l’intention de mettre fin aux coups.” Il demande l’acquittement pour ces préventions.

Selon le procureur du roi, ce dernier fait, s’étant déroulé à l’arrivée de la police, avait plutôt pour objectif de dissimuler l’arme.

On reproche également au couple d’avoir tenté d’enfermer leur victime dans le coffre de la voiture. “Nous ne l’avons pas mis dans le coffre. Nous avons essayé de le placer sur la plage arrière pour l’emmener à l’hôpital”, a tenté de rectifier le prévenu. “Cet acte démontre bien qu’ils n’avaient pas l’intention de le tuer”, a ajouté son avocat qui sollicite pour son client un sursis probatoire.

Une arme létale ?

La partie civile réclame 5000euros de dommage. “Les bords de cet outil sont tranchants, il constitue une arme létale dès lors qu’il frappe le crâne d’une personne. Mon client est gravement traumatisé par cet événement”, a indiqué l’avocat de la partie civile.

Le procureur du roi réclame une peine de 7ans pour Ibrahim qui a déjà un antécédent judiciaire, et deux ans pour Virginie qui n’en a pas.

Le jugement sera prononcé le 29 juin.