Un surveillant écope de trois ans avec sursis pour un “touche-touche” qui a dérapé dans une école de Tournai

L’homme était poursuivi pour avoir porté atteinte à l’intégrité physique de deux fillettes de 11ans. Les faits s’étaient déroulés alors que les deux enfants jouaient, notamment à “touche-touche”, et que Monsieur, leur surveillant, s’est mis à “jouer” avec elles. Les filles ont indiqué que l’homme les attrapait par les cuisses et les hanches, près des parties intimes et qu’il leur faisait des caresses. Il se serait également couché sur l’une d’elle “comme si on faisait l’amour”, avait-elle décrit.