De Lessines à Pecq, six œuvres d’art qui transforment le RAVeL et le paysage (photos et vidéo)

Sur la piste cyclable, deux portes géantes (et ouvertes) frappées de l’inscription “ceci est une porte” rendent hommage à René Magritte, l’enfant du pays. “L’œuvre représente bien plus qu’un simple passage entre deux portes. C’est un portail ouvert sur l’imaginaire et le surréalisme de l’artiste, né à Lessines en 1898”, indique Nicolas Plouvier, le directeur de la Maison du Tourisme.

Pour marquer le coup, les Cayoteux ont d’ailleurs ramené le géant Magritte, tout juste assez grand pour passer en dessous de la majestueuse porte lessinoise.

Cette première (ou dernière œuvre, selon le sens de votre périple) est la porte d’entrée (ou de sortie, donc) d’un parcours qui se veut enchanteur. “En Wallonie, nous étions les pionniers en termes de développement du réseau des points-noeuds. Depuis, les pistes cyclables se sont développées. Par la réalisation de ces six œuvres, nous développons aussi les à côté. “

l’objectif de la Maison du Tourisme ? En faire bien plus que de simples voies cyclo-piétonnes. “Nous voulons rendre l’expérience des voyageurs à pied, à vélo ou à cheval, unique. Ce ne sont pas que des aires de pique-nique, il y a un côté ludique, convivial et instagrammable.” Des aires de repos dans l’air du temps, en quelque sorte…

Le portail lessinois ne se refermera jamais. Il conduit à cinq autres œuvres, réalisées par deux collectifs d’artistes : Apitrees et Bowerbird. “Dans nos projets, nous essayons toujours de capter l’esprit du lieu. Pour cela, nous recherchons des liens avec l’environnement immédiat et nous nous inspirons, entre autres, de l’histoire locale et des repères spécifiques dans le paysage. Nos objets ont toujours une fonction. Ludique, symbolique ou utilitaire”, explique Wolfgang Bregentzer, fondateur de Bowerbird.

Si le portail Lessinois induit explicitement une référence à René Magritte, les autres œuvres sont aussi des clins d’œil à leur territoire. Comme la sorcière (sans tête) d’Ellezelles ou le Coquillage géant à Orroir. “Le site du Mont de l’Enclus est très particulier car c’est une frontière naturelle entre la Flandre et la Wallonie. L’Escaut est une barrière franchie par le pont piétonnier et cyclable qui conduit au nouveau RAVeL. La structure que nous proposons est un lieu d’accueil et de convivialité centré sur une table de pique-nique ronde. La forme hémisphérique mais décalée se rapproche d’un coquillage et donc de l’élément aquatique”, poursuit l’artiste.

Réalisées dans des lieux stratégiques pour valoriser la beauté des paysages, ces installations artistiques mêlent habilement l’art et la nature. Les quatre structures du Pays des Collines – Le Myriapode, La Sorcière, Le Tunnel et Le Coquillage – s’ajoutent aux œuvres construites en Flandre et en France le long de la Chaîne des Monts. Elles ont en commun les branches de saules tressées qui vont se développer et rendre l’œuvre vivante. “Ceci est une Porte” à Lessines est installée sur le RAVeL de la Ligne 87 et a été réalisée par la société Apitree. “La Table des Géants” qui se trouve à proximité du RAVeL de l’Escaut a été conçue par l’entreprise AJV Vandervelde. Ces deux œuvres géantes ont en commun d’être spectaculaires et de favoriser le partage de photos sur les réseaux sociaux. Elles sont intégrées dans les réseaux points-nœuds vélo et pédestre (Pays des Collines) et enrichissent l’expérience de randonnée. Elles invitent au slow tourisme et aux randonnées de proximité, et créent des moments de surprise et de contemplation dans des écrins naturels de toute beauté.