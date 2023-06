L’ancienne école Saint-Lazare de Tournai va retrouver une fonction scolaire

L’ASBL accueille un nombre toujours plus important de jeunes de 12 à 18 ans issus de l’enseignement secondaire, tous réseaux confondus, en situation de décrochage scolaire, en période scolaire et sur base volontaire. Elle recherchait une implantation qui offre des facilités d’accès en transports en commun, un ancrage dans le quartier, des facilités pratiques en fonction de ses besoins, etc.

Xavier Decaluwé, conseiller Écolo, se réjouissait lundi soir du vote favorable de ce point inscrit à l’ordre du jour du conseil communal. “Au travers de ses diverses activités individuelles et collectives, ce service vise à assurer dans les meilleurs délais et conditions possibles le retour du jeune dans une scolarité ou une formation ‘ordinaire’. Le SAS-HO permet ainsi à des jeunes en décrochage de sortir du cadre traditionnel de l’école pour faire le point et développer un projet d’avenir personnel, le tout en partenariat avec les familles, les écoles et l’ensemble du réseau gravitant autour d’eux”.

Une capacité d’accueil élargie

À l’heure actuelle, le SAS-HO occupe des locaux sur la place de Lille. Mais ceux-ci sont devenus trop exigus et mal agencés pour l’accueil et l’encadrement d’un groupe d’une quinzaine de jeunes. Limitée pour des raisons de sécurité, la capacité d’accueil pourra être augmentée grâce à ce déménagement.

”Au-delà du développement de l’offre de ce service et de son projet pédagogique, il est important de souligner le maintien symbolique de la fonction scolaire de ce lieu cher à de nombreux habitants du quartier Saint Lazare. Des partenariats existent déjà avec la maison de jeunes Port’ouverte située à deux pas de là, avec la salle du skill dans laquelle les jeunes font du sport, et le SAS-HO est investi sur le terrain du Vert Bocage”.

Ancien professeur dans l’enseignement secondaire, M. Decaluwé peut mesurer l’importance d’un tel service. “J’ai pu constater les conséquences souvent désastreuses d’un décrochage scolaire. Quand on parle de décrochage scolaire, on pense évidemment en premier lieu aux pertes dans les apprentissages. C’est évidemment important. Mais, chacun en est bien conscient, l’école est bien plus qu’un lieu d’apprentissage. C’est aussi un lieu de vie, d’éducation et de socialisation. Un jeune qui est en décrochage scolaire est vite en décrochage avec tout : avec ses connaissances, ses amis, sa famille. Et chacun mesure évidemment les conséquences que cela peut avoir”.