Oui car, pour la 3e nuit consécutive, de très jeunes émeutiers ont encore commis des dégâts. Et non car la gravité des actes commis par de nombreux mineurs s’accroît.

Ce vendredi matin, poussée par les vents, l’odeur de bâtiments incendiés pouvait se renifler jusqu’au centre de Mouscron !

Lieux de culture, lieux d’éducation, lieux de shopping… Tout y passe

Parmi les villes frontalières ayant subi des dégâts, Roubaix a visiblement payé un lourd tribut dans la nuit de jeudi à vendredi.

C’est carrément avec une imposante pelle mécanique qu’il fallait évacuer les stigmates de la nuit. ©ÉdA

Du côté du quartier de l’Alma, sans exagération, on a pu faire face à ce qui ressemble à une scène de guerre. La guérilla urbaine s’en est malheureusement donnée à cœur joie et le résultat dépassait l’entendement, ce vendredi.

De très nombreux ouvriers municipaux ont été amenés à nettoyer les rues et à évacuer à l’aide de pelleteuse et bennes les rebus d’une nuit très agitée.

Certains carrefours ont lourdement souffert sous l’effet de la chaleur provoquée par des incendies de véhicules, de poubelles… ©ÉdA

Un centre de traitement de chèques rayé de la carte roubaisienne

Un peu plus loin, c’est un bâtiment très imposant qui est totalement détruit. Un mur s’est même écroulé sur la voirie. C’est un centre de traitement de chèques qui n’est plus. Des milliers et des milliers de chèques usagés volent dans les rues environnantes…

C’est un gigantesque bâtiment qui est entièrement parti en fumée, avec un mur s’étant effondré sur la voie publique désormais fermée à la circulation. ©ÉdA

Avec la disparition de la société de traitement de données tant pour des agences bancaires que pour des sociétés d’assurances, c’est autant de sommes qui ne seront pas perçues et des centaines de salariés qui se retrouvent aujourd’hui sans emploi. Peut-être parfois les proches d’émeutiers ayant agi par pur plaisir de détruire et non plus pour revendiquer une quelconque révolte face à la mort d’un jeune à Nanterre…

C’est un gigantesque bâtiment qui est entièrement parti en fumée. ©ÉdA

Par les stigmates sur l’asphalte de la ville, on comprend à certains carrefours et sur certaines artères majeures qu’ils ont été bloqués par des incendies.

Les actes malveillants ont été commis partout dans la ville aux Mille cheminées. C’est un véritable jeu du chat et de la souris qui s’est mis en place dans la nuit, entre les fauteurs de trouble qui voulaient en découdre et la police impuissante, ne pouvant être partout à la fois.

Le bois a remplacé les vitres au Colisée

Les portes d’entrées du théâtre de la ville ont été cassées et le hall souillé. ©ÉdA

De l’autre côté de la ville, le temple de la culture accueillant les plus grands artistes français et internationaux est aussi balafré : le Colisée a vécu un terrible assaut.

Sa façade principale comme la latérale a vu chacune de ses vitres être brisées, peu importent les différentes épaisseurs du verre…

La partie latérale du Colisée de Roubaix, avec le restaurant de l’établissement culturel totalement saccagé. ©ÉdA

”Ce ne sont même pas les jeunes qu’on connaît qui ont commis ça mais leurs petits frères, ils sont très jeunes. Il attend quoi, Macron, pour instaurer le couvre-feu ? Tout le monde à la maison en 20 heures et aux parents de faire passer le message. Ce n’est pas un problème de communauté, c’est un problème d’éducation…”, nous résume un passant révolté.

On ne compte plus le nombre de voitures détruites dans toute la ville… ©ÉdA