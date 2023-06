Près de 200 moutons et chèvres destinés à de l’abattage illégal sauvés in extremis (photos)

Belle collaboration entre les refuges et avec les autorités

Les animaux étaient entreposés comme des vulgaires marchandises. ©Animaux en péril

Dès l’appel des autorités, un véritable réseau d’associations s’est organisé pour réaliser au mieux l’accueil d’une telle quantité d’animaux. 5 refuges wallons et 2 refuges flamands (Animaux en Péril, Le Rêve d’Aby, Help Animals, Au Bonheur Animal, Equi’Chance, Forrest&Friends, De Ark van Pollare et Animal sans Toi… t) ont répondu présents et se sont mis en route pour converger vers le Borinage, premier lieu de saisie où 89 moutons et 10 chèvres seront secourus.

Alors que les véhicules des refuges s’apprêtent à repartir, les équipes sont informées de la présence d’un second abattoir clandestin dans le Tournaisis où 30 moutons sont sur le point d’être égorgés. Encore une fois, les associations répondent à l’appel et s’unissent pour les prendre en charge.

Traités comme des vulgaires marchandises

Sur place, les moutons sont maintenus dans de mauvaises conditions : ils sont serrés les uns contre les autres dans des abris de fortune composés de vieilles palettes et de tôles, le tout construit sur un terrain qui ressemble à une décharge. Provenant de plusieurs pays européens, les animaux ont vécu de longs transports avant d’être entreposés comme des simples marchandises.

”L’intervention est arrivée à temps ! Certains animaux avaient déjà les pattes liées, ils étaient prêts à passer sous la lame du couteau”, a déclaré Sophie Locatelli, présidente du Rêve d’Aby et vice-présidente d’Animaux en Péril.

Désormais pris en charge par les différentes associations, les animaux sont aux petits soins... ©Animaux en péril

Un par un, chaque animal est extrait de cette situation par les membres des associations. Ces dernières seront à nouveau sollicitées jeudi pour une intervention dans une ferme de Wallonie Picarde dont les propriétaires exercent l’activité illégale d’abattage d’ovins. À l’arrivée des volontaires des associations, les abats et têtes de moutons récemment abattus n’ont pas encore été évacués.

Le contrôle rapide des autorités permet toutefois l’évacuation de 47 agneaux qui seront répartis sur les différents lieux d’accueil.

En deux jours, les 8 refuges auront absorbé la quantité phénoménale de 194 ovins et caprins.

En quarantaine et en soins intensifs

Les rapports des vétérinaires qui ont ausculté les animaux rescapés sont accablants. La majorité du cheptel souffre, en effet, de déshydratation, de maigreur et de “fièvre du transport” qui entraîne pour certains une pneumonie avec un pronostic vital engagé.

Les saisies ont permis de sauver in extremis 194 animaux. Elles ont pu être opérées grâce à une bonne collaboration entre les différents refuges entre eux et avec les autorités. ©Animaux en péril

Une grande partie des moutons se trouve également être touchée par une maladie infectieuse cutanée nommée Ecthyma contagieux.

Certains ovins souffrent notamment de lésions profondes, d’ulcères ou de pustules. Le calvaire des animaux ne s’arrête pas là puisque certains ont l’arrière-train complètement rongé par les asticots notamment causé par les diarrhées et le manque de soins.

Une nouvelle vie et une décision attendue dans les deux mois

L’état de maigreur de certains animaux faisait pitié. ©Animaux en péril

Un protocole de soins fastidieux a été mis en place, à commencer par la tonte de la toison des moutons. Les ovins et caprins ont ensuite bénéficié de traitements internes et externes contre les parasites ainsi que de soins élémentaires pour les pieds.

Pour les moutons, le premier traitement consiste à leur enlever leur toison remplie de vermines. ©Animaux en péril

Sauvés in extremis, les animaux sont désormais en sécurité dans les différents refuges. Après une période de quarantaine sous l’attention particulière des soigneurs et bénévoles, ces animaux profiteront désormais d’une nouvelle vie dans de vastes prairies. Comme le veut la procédure habituelle de saisie, les animaux resteront au maximum deux mois dans les différents refuges en attendant le sort que leur réservera l’autorité chargée du dossier (dans ce cas, c’est un magistrat qui est chargé de l’affaire).

Après cette période, ils seront soit remis aux refuges qui les ont hébergés avec la possibilité, pour ces derniers, de les proposer à l’adoption ou ils seront restitués à leurs propriétaires.

Comme on dit dans ces cas-là, affaire à suivre, donc…