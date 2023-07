Les émeutiers français ne pourront plus acheter ni pétards, ni feux d’artifice à Tournai

Parce qu’un vol de matériel pyrotechnique a eu lieu ce vendredi 30 juin, à Tournai, et qu’il apparaît que des sujets français viennent aussi acquérir des pétards et des feux d’artifice dans le but de semer le désordre de l’autre côté de la frontière, le bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois interdit la vente de ce type de matériel entre ce vendredi, dès 16 h, et jusqu’au lundi 3 juillet, à 12h.