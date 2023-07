Il y a deux semaines, un dramatique accident s’est produit dans la carrière de l’Orient. Un jeune d’une vingtaine d’années s’est noyé. Il s’appelait Donovan.

Ce samedi, un anonyme avait organisé un rendez-vous au skatepark, sur l’Esplanade de l’Europe, pour rendre hommage au garçon. La famille et les proches de Donovan s’y sont rendus. Ses parents ont pris la parole : “on voulait vous remercier tous d’être présents pour lui rendre un dernier hommage. Nous savions qu’il aimait bien venir à cette endroit et nous avions gardé un peu de ses cendres pour les disperser ici “, a évoqué le papa devant l’assemblée d’environ 80 personnes.

La maman de Donovan a répandu une petite partie des cendres de son fils sur le terrain devant la rampe de skate, avant de remercier une dernière fois les proches venus les soutenir dans cette épreuve difficile.