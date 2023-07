Distributeurs de billets : Batopin, une solution fiable à l’exil des banques en Wallonie picarde ?

”En Wallonie Picarde, nous avons installé sept emplacements où sont répartis douze distributeurs de billets à ce jour”, confie Vincent Bayer, le porte-parole de Batopin. Ces points floqués “CASH” se situent à Tournai (à la gare et au centre commercial Les Bastions), Enghien (gare), Rumes (place), Estaimpuis (rue du Pont-Tunnel, Belœil (sur la place) et Blaton (quartier de la gare). “Nous avons également trouvé des emplacements à Mouscron (Grand-Place), Pecq (rue des Déportés) et Silly (lieu à déterminer), où des points CASH seront installés cette année. Parmi les emplacements que nous avons trouvés à ce stade en Wallonie Picarde, ceux de Blaton, Estaimpuis, Pecq et Silly résultent directement d’une collaboration avec la commune. Et à Péruwelz, nous sommes en discussion pour occuper une partie d’un bâtiment appartenant au patrimoine communal.”

”Déploiement complet en 2025”

Éloignement géographique avec les autres distributeurs ? Densité de population ? Batopin tranche sur plusieurs critères et prévoit un appareil à maximum 5 km à vol d’oiseau pour 95 % de la population.

”Nous sommes évidemment au début de l’installation de ce nouveau réseau, dont le déploiement complet à l’échelle nationale est prévu pour fin 2025. Nous continuons donc activement nos recherches d’autres emplacements en Wallonie picarde.” Le porte-parole insiste en précisant qu’il s’agit d’un travail “long et minutieux.” Raison pour laquelle Batopin noue des contacts réguliers auprès de nombreux acteurs sur le terrain “pour nous permettre d’identifier les bons endroits – centraux, faciles d’accès et au cœur de l’activité économique – et les emplacements adéquats en termes d’infrastructure pour accueillir nos dispositifs techniques et de sécurité.”

Fin juin 2023, Batopin est à 55 % du déploiement total de son réseau (initialement prévu pour fin 2024 selon le site, donc retardé d’un an). Dans deux ans et demi, 2 240 points CASH seront opérationnels. Ils seront répartis en 750 points de retrait. En Wallonie picarde, d’autres communes pourraient y prétendre compte tenu de l’inexorable exil des banques…

Celles aura son point retrait “avant la fin de l’année 2023”

Orphelin d’un distributeur de billets depuis janvier 2023, la commune en retrouvera un avant la fin de l’année. Le lieu ? Deux options sont à l’étude.

Le cas particulier de Celles n’est pas une exception. Le territoire de la commune ne compte plus aucun point retrait depuis le mois de janvier et le départ de la banque Belfius (Escanaffles). Dès lors, les autorités communales ont cravaché pour pallier ce manque, comme le font d’autres entités dans la même situation.

Moins d’un an après la perte du dernier distributeur sur son territoire, Celles en retrouvera un. “Il sera opérationnel avant le 1er janvier 2024. Le consortium Batopin le confirme et nous serons particulièrement vigilants au respect de ce délai”, confie Michaël Busine. Le bourgmestre affirme que la commune de Celles est “prioritaire”. Une délégation détachée par Batopin s’est rendue dans l’entité le vendredi 23 juin. Elle rendra son analyse technique avant le 14 juillet.

Deux lieux sont pressentis pour accueillir le distributeur neutre : “le premier dans la rue Leclercqz, à côté du bâtiment de l’Accueil Temps Libre et le second à hauteur de l’ancienne agence Crelan devenue aujourd’hui Fiscalifwa, le long de la route Provinciale”, détaille encore Michaël Busine.

Aucune mention de la proposition initiale ? L’installation d’un point CASH sur la façade du bâtiment de l’administration communal, point central de la vie celloise (en face du hall sportif) est finalement un projet avorté.

Le plan A est remplacé par deux plans B. Laquelle des deux options sera choisie ? “Ce sera au Collège de trancher”, confirme Michaël Busine. Dans les deux cas, l’accessibilité 24h/24 et 7j/7 sera garantie puisque le distributeur sera installé à l’extérieur. “La différence tient du public-privé. Si c’est l’option A. T. L qui l’emporte, Batopin prend à sa charge les frais liés aux travaux d’installation. Si c’est Fiscalifwa, c’est le privé qui paye l’aménagement du distributeur. Cet endroit est sans doute plus judicieux car il y a plus de passage. Mais l’essentiel reste de retrouver un point retrait. Devoir composer sans ce service est un vrai problème et Batopin semble en avoir conscience…”