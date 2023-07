La thématique entétante de cette année. ©Com.

”Nous avons à ce jour 3 200 inscriptions dont 530 brocanteurs. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 11 août !”, rappelle Martine Aubry. Il y aura certains points de chute dédiés à des ventes spécifiques. “Pour la première fois cette année, il y aura des vendeurs de vélos d’occasion sur la place de la Nouvelle Aventure, à Wazemmes, le samedi 2 septembre”, dévoile la maire de Lille. Les amateurs de BD auront aussi leur écrin, le palais des Beaux-Arts, tandis que les petits pourront vendre leurs jouets au sein de la gare Saint-Sauveur, le samedi, de 8 à 19 heures.

Pour protéger ce dispositif : 3 kilomètres de blocs de béton et de barrières sont prévus. 600 agents municipaux veilleront, en plus d’une forte présence de policiers dont certains venus habituellement de Wallonie picarde.

Côté “gastronomie”, les tas de moules feront bien leur retour. À ce titre, Lille fait savoir qu’elle fera preuve de tolérance vis-à-vis des barquettes jetables interdites partout dans l’Hexagone depuis ce 1er juillet.

Une course à pied ou la chenille qui redémarre ?

L’aspect festif se vivra notamment par divers concerts. L’aspect sportif par l’ouverture habituelle de la braderie au travers d’un semi-marathon, le samedi matin (trois courses de 5, 10 et 21 kilomètres, partant du centre-ville jusqu’en Roubaix, sont prévues).

On prévoit enfin un record mondial à battre : celui de la plus longue chenille du globe. Avec 3 900 participants, c’est à Rouen que le record fut homologué en juin dernier. Les Ch’tis plus mobilisés que les Normands ? On vous tiendra au courant !

