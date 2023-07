Escanaffles : la boulangerie le Coin Gourmand lance un concours, un internaute en profite pour monter une arnaque

Visiblement, un petit malin s’est engouffré dans la brèche en créant un autre compte Facebook reprenant le nom et la photo de profil de la boulangerie. Il a poussé le vice jusqu’à commenter le vrai statut de la boulangerie annonçant le concours pour désigner un (faux) gagnant et proposer à celui-ci de renseigner ses informations personnelles via un lien plus que douteux.

C’est la vigilance d’un internaute qui a permis d’alerter rapidement la boulangerie. “Attention, des personnes mal intentionnées se font passer pour nous. Il s’agit d’un faux profil, ne donnez aucune information personnelle ni bancaire. Le tirage au sort de notre concours aura lieu sur la page Facebook le 1er août et pas avant”, indique le Coin Gourmand.

Les arnaques sont malheureusement monnaie courante en ligne, même pour un simple concours organisé par un commerce de village…