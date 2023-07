Ces dernières semaines, la cour de récréation de l’école communale de Laplaigne a pris des couleurs. De belles fresques ont embelli les murs de la section maternelle. "C’est la touche finale à notre projet de réaménagement de la cour de récréation des élèvesde maternelle, explique la directrice Elise Vanoosthuyse. Nous avons en effet mené une réflexion et réaliser les aménagements pour réorganiser les différents espaces de jeux afin de permettre aux enfants de s’y amuser mais aussi d’éviter les conflits et le harcèlement à l’école."

Pour la réalisation des fresques murales, l’école a sollicité les talents des élèves de l’école professionnelle secondaire spécialisée La Porte Ouverte de Blicquy. "Je connais l’une des enseignantes, et j’ai appris qu’il y avait une section artistique, ajoute la directrice de l’école de Laplaigne. Chacun des jeunes a présenté un projet artistique, et les différents dessins ont été soumis aux élèves de maternelle qui ont dû sélection ner le projet qu’ils préféraient."

©com.

Finalement ce n’est pas un projet qui est sorti du lot, mais tous ont suscité l’intérêt des bambins. "Dans chacun des projets, il y avait un élément qui a plu aux élèves, et donc plutôt que de ne sélectionner qu’un projet, nous avons permis à chaque jeune de prendre une partie de la cour pour exprimer sa créativité et sa sensibilité artistique. C’est intéressant pour eux de pouvoir s’impliquer dans des projets extérieurs et vivants."

Les jeunes élèves ont aussi mis la main la patte. "Il y a mur sur lequel nous avons peint un ciel bleu, avec des nuages blancs, et ce sont les enfants de maternelle qui l’ont réalisé. C’était beau de voir les jeunes aux côtés des petits pour les aider avec attention, patience et bienveillance. Nous avons également pu partager ensemble d’autres moments comme les repas, la collation collective… Des journées riches, motivantes et remplies de partage !"

Vu le succès, l’école de Laplaigne compte réitérer, l’année prochaine, cette collaboration forte humainement pour la cour de la section primaire.