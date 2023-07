Un début de soldes mitigé pour les commerçants du centre-ville tournaisien

Pour obtenir des éléments de réponse, quelques jours après le coup d’envoi des soldes d’été, le 1er juillet, nous avons parcouru les artères commerçantes tournaisiennes.

Premier constat, les sentiments sont très mitigés, entre les enseignes qui ont connu un démarrage tonitruant et celles qui font davantage grise mine.

Des ventes plus étalées

Si l’on aurait pu penser que le premier jour des promotions, coïncidant cette année avec un samedi, et le report de la fin de l’année scolaire (et donc des vacances pour les familles) boosteraient les achats, il n’en fut rien, de l’avis des indépendants rencontrés.

”Ça n’est pas la folie depuis le week-end passé, mais l’activité assez timide reste comparable à celle de l’été 2022. Je pense que nos clientes fidèles n’attendent plus les périodes de soldes pour venir faire leurs emplettes. C’est d’autant plus vrai que l’on propose des démarques à d’autres moments de la saison, comme lors du Black Friday”, nous dit Géraldine Chaucheprat, la gérante de La Petite Bohème, boutique de prêt-à-porter installée à la rue de l’Yser.

Même son de cloche au magasin Carpe Diem de la rue de Courtrai, où il n’y avait pas foule en dépit de promotions alléchantes allant de -30 % à -50 %.

"Le bilan de l’entame des soldes n’est pas mauvais, même si l’on peut toujours espérer mieux. Ceci dit, on a pu observer un étalement des ventes de la collection été en mai et en juin, après un début de printemps difficile à cause de la météo maussade. Le budget moyen a aussi baissé avec les crises successives. D’ici le 31 juillet, mon espoir, c’est d’écouler les surplus de stocks de vêtements de mi-saison”, confie sa responsable Charlotte Bossicart.

Frapper fort au niveau des remises

Si d’autres commerçants livraient des discours similaires, en regrettant que la “tradition des soldes se soit perdue au fil du temps”, on a réussi à dénicher des enseignes qui ont carburé à plein régime le 1er juillet.

Stéphanie Foucart, à la tête du magasin Korrigan (vêtements et accessoires dames), avait plus d’une raison d’arborer un large sourire.

”En près de 16 ans d’activité à la rue de Courtrai, j’ai battu un record en faisant mon meilleur chiffre samedi dernier, se réjouit-elle. La semaine précédente, l’engouement montait déjà avec des appels de la clientèle qui souhaitait connaître les remises prévues pour le début des soldes. Le fait de travailler avec des marques en exclusivité est un atout pour attirer des gens qui se pressent en vue de dénicher des pièces uniques. Après, il ne faut pas s’enflammer, car le mois de juillet est encore long.”

Un peu plus loin, rue Tête d’Argent, Camille Dorchies a misé sur de gros rabais d’entrée de jeu (-50 %) afin de sortir son épingle du jeu. Un pari gagnant pour la gérante de la boutique Romane&Nina.

Contrer les sites en ligne

”Je suis passée du simple au double en termes de ventes en comparaison avec le premier jour des soldes estivaux de 2022. Plus globalement, je suis hypersatisfaite car depuis l’ouverture du magasin voici 4 ans, le chiffre d’affaires progresse continuellement, précise la Tournaisienne, très active sur les réseaux sociaux et qui met un point d’honneur à renouveler chaque semaine une partie de ses articles. La première quinzaine de juillet est cruciale car c’est à ce moment que je tire le plus profit des soldes. Il est essentiel de se démarquer en affichant des remises importantes, sachant que sur internet, les sites de ventes cassent directement les prix (-40 % et plus).”

Une tendance semble se dégager d’après certains professionnels du prêt-à-porter, qui disent davantage travailler au jour le jour. “Traditionnellement, les journées du mercredi et du samedi sont les plus chargées, mais les comportements des citoyens évoluent. Désormais, c’est beaucoup plus aléatoire avec des achats qui sont davantage répartis sur les autres jours, en fonction de la météo, du contexte économique… “