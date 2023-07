”Le quartier du Marais d’Espain (Bléharies) est devenu un chancre”

Cela fait déjà plusieurs années que les habitants du quartier du Marais d’Espain (Bléharies) vivent au rythme du chantier de construction d’un clos… Avec ses désagréments. “Les habitants du Marais d’Espain en ont assez, interpelle la conseillère indépendante Nadya Hilali. C e quartier est devenu un véritable chancre ! Que compte faire le Collège communal pour améliorer la situation ?” Daniel Detournay ne peut que déplorer la durée du dossier. “Je ne suis malheureusement pas l’entrepreneur qui réalise les travaux…” Également interpellé sur la question par Nadya Hilali, l’échevin précise qu’il a sollicité la réouverture, le plus vite possible, de l’accès au chemin de halage aux abords du chantier. “Je peux comprendre qu’il s’agit d’un problème pour les piétons et les cyclistes, et j’en profite d’ailleurs pour rappeler que ce chemin ne sera pas accessible aux véhicules.”