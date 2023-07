Record d’affluence pour les 10 ans du So W’Happy (Rongy)  : “on voulait vraiment marquer le coup”

Soit plus de 30 000 entrées sur les trois jours du So W’Happy. Le festival rongycien bat son record. Quel meilleur cadeau pour son dixième anniversaire ? “On a répondu aux attentes des festivaliers. C’est notre meilleure récompense, d’entendre que les gens qui ont fréquenté le festival, pour une journée ou pour les trois jours, se sont amusés. “

L’organisation voulait aussi tirer les leçons du passé et corriger le couac de 2022 lié aux décors. Mission accomplie sur la scène principale calibrée sur mesure, comme partout ailleurs (dont un “voyage” en bus pour se rendre sur la scène secrète). “On voulait vraiment laisser ce faux pas derrière nous et marquer le coup. On y a laissé de l’énergie mais je crois que ça valait le coup”, estime Antonin. Les festivaliers ne lui donneront pas tort. Le So W’Happy était déjà dans la cour des grands, il se fraye encore plus un chemin sur le devant de la scène.

L’autre équation résolue du week-end, c’est le succès de l’ouverture à des artistes qui n’évoluent pas dans le monde du hardstyle. Illustration avec Manau et Henri PFR. “Le pari est réussi, d’après ce qu’on entend. Le niveau était déjà très relevé dans l’univers du hardstyle. On a plutôt bien réussi cette diversification. Disons que c’est de bon augure”, conclut le responsable du site.

Henri PFR, meilleur témoin du virage amorcé vers d’autres sonorités

”Je m’en souviendrai longtemps”

”Mon fils est monté sur scène avec moi vendredi. Je crois qu’il s’en souviendra toute sa vie “, explique Alexandre Schippers aka DJ Furax. Le DJ Huttois a remis le couvert dimanche avec Papy Jumper, pour un set mémorable. “Là, j’avoue que c’est moi qui me souviendrai de ce moment pendant des années. On a presque réussi à vider la Main Stage”, s’enthousiasme DJ Furax.

L’intéressé était programmé sur la scène des “tauliers”, de ceux qui ont fait les beaux jours du Cap’tain avant d’accompagner la montée en puissance du So W’Happy au fil des années. “Avec Papy Jumper, on a vraiment vécu un moment incroyable, électrique, au-delà de tout ce qu’on pouvait espérer.”

Et dire que Furax aurait pu enchaîner les trois jours s’il n’avait pas eu une autre date à honorer le samedi, à 200 kilomètres de Rongy. “Je suis encore sur un nuage. Dès les premières notes de Big Orgus, la folie est montée et elle n’est plus jamais redescendue. J’avais préparé une version inédite pour les 10 ans du So W’Happy. Je crois que les festivaliers n’ont pas été déçus.”

Son passage aura été l’un des moments forts de la journée du dimanche, assurément. “Dans la vie d’un artiste, il y a des hauts et des bas. Le So W’Happy 2023, c’était véritablement un haut.” Tant et si bien que Furax a eu bien du mal à rejoindre anonymement le reste de la meute pour profiter de la suite de la programmation.