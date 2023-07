La société Omica Groups, qui était basée sur le site des anciens “Textiles d’Ere”, dans le viseur de la justice pour trafic de déchets

Depuis lors, la société a été déclarée en faillite et le site est laissé à l’abandon. Mais Omica Groups n’a pas été oubliée par la justice belge et risque d’à nouveau défrayer la chronique dans les prochains mois par un passage devant le tribunal correctionnel.

Des déchets entreposés dans des hangars aux quatre coins de la Belgique et en France

Le parquet de Charleroi qui est compétent pour les matières environnementales en Hainaut, a en effet ouvert une enquête et suspecte un vaste trafic de déchets international. “La société était censée récupérer et recycler les” fluff”, les résidus de déchiquetage automobile, explique Daniel Marlière, le premier substitut du parquet de Charleroi. Mais selon les éléments de l’enquête, il s’avère qu’elle ne traitait et ne recyclait rien ! Elle stockait ces déchets dans des entrepôts ici et là, à Liège, à Mons, à Ere, et même en France… le tout via des sociétés écrans afin que l’on ne voie pas leurs agissements, et qui disparaissait dans la nature un peu plus tard laissant les déchets sur place. Par contre, la société se faisait bien payer par les firmes qui lui envoyaient leurs déchets à recycler ! Ainsi, elle ne faisait rien pour récolter un maximum d’argent.”

Des infractions au décret relatif aux déchets sont donc reprochées. De par l’ampleur du trafic et le caractère international, le parquet pourrait également qualifier les faits “d’organisation criminelle” ou “d’association de malfaiteurs”. Il doit se prononcer, dans les prochains jours, sur le renvoi de la société Omica Group devant le tribunal correctionnel de Charleroi.