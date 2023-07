Mont-Saint-Aubert : la quinzième Fête du Pain multiplie ses activités

Ce changement d’organisation perturbera un peu l’accessibilité à l’événement. Un bus gratuit montera le Mont au départ de l’arrière de la gare de Tournai.

Une expo sur le Mont

Le samedi, la journée commencera dès 9h avec la marche de 6 ou 10km proposée par les “Audax”, au départ de la salle paroissiale, avec la possibilité de participer à un quizz sur le Mont. À 11h, l’accordéoniste, Laurent Pitot, viendra animer le marché des artisans et lancer le coup d’envoi de l’exposition gratuite “Le Mont d’hier et d’aujourd’hui” qui sera installée à la salle paroissiale. “Cette année marque également, à titre personnel, les 35 ans du décès de mon père, Alphonse Willocq, le dernier bourgmestre du Mont-Saint-Aubert qui a fait énormément pour la commune. C’est pourquoi nous avons eu l’idée de réaliser une exposition qui marquera la mémoire de tous”, annonce Monique Willocq. Bien que le contenu exposition soit tenu secret jusqu’au jour J, la fille de l’ancien bourgmestre confie, sans trop en dévoiler, qu’il y aura plus de 400 cartes postales, photos originales ou numérisées, plus de 150 documents, des miniatures sur l’agriculture, des tableaux et des objets en tout genre.

La journée prendra fin avec le concert du duo Stévy, à 16h30.

Dans la tradition picarde

Le dimanche débutera dans la tradition avec le petit-déjeuner au maroilles et produits locaux, qui sera suivi à 11h de la messe en Picard. Les fours à pains commenceront leur activité dès 9h, et les boulangers proposeront pains et faluches à la vente.

À 10h, en collaboration avec la ferme du Moncheau, sera proposée une marche gourmande de 4,5 kilomètres agrémentée d’un quizz, qui prendra son départ à la salle paroissiale. L’après-midi, plusieurs activités pour les petits : concours de ballons, grimage et balade à poney. “Nous avons également une nouveauté : un atelier pâtisserie et boulangerie pour tous les âges, qui sera donné à la salle paroissiale”, précise Monique Willocq.

Vers 16h, le groupe de danse moderne Keep Dancing viendra montrer ses performances sur la scène. Il sera suivi du spectacle transformiste de Jennifer à 19h.

Les bénéfices permettront à l’ASBL d’offrir une journée à Disneyland aux enfants malades.