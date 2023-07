Comme beaucoup de parents, Paul (prénom d’emprunt), s’est empressé d’arriver sur les lieux, inquiet pour son enfant. L’homme, pris de panique, comme il l’explique, s’est alors frayé un passage entre les pompiers, la police et les enfants qui sortaient de l’établissement. Il se gare dans le passage, bousculant un cône de signalisation. La police se dirige vers l’individu pour l’interpeller, mais celui-ci redémarre son véhicule et fonce en direction des agents.

”Pas l’intention de foncer sur eux”

Aujourd’hui, le père de famille se retrouve devant le tribunal correctionnel et doit répondre d’un fait de rébellion armée (en l’objet de sa voiture) et d’outrage. “Je n’avais pas l’intention de foncer sur eux, ils ont avancé et se sont placés devant moi. Ils n’y étaient pas quand j’ai démarré, affirme avec regret le prévenu. J’étais dans un état de panique, je ne savais pas si mon fils était en danger. Dans un contexte similaire, je n’aurais pas pu agir autrement. Ce n’est qu’une fois que j’ai su mon fils en sécurité que je me suis calmé. Les policiers ont dit que je le savais avant la rébellion, mais c’est faux. C’est mon agent de quartier qui m’en a informé quand j’étais maîtrisé au sol.”

L’homme dépeint sa vie de famille bien chargée, où il s’occupe de ses trois enfants ayant chacun leurs difficultés. “Je suis un ancien policier, je vivais pour mon travail et mes enfants. J’ai quitté mon emploi pour m’occuper d’eux et soutenir ma femme”, ajoute-t-il.

Quant à l’outrage, il s’explique : “les policiers voulaient me passer les menottes. Étant donné mes problèmes d’épaules, j’ai demandé qu’on m’attache avec deux, car je ne sais pas joindre mes poignets dans mon dos. Ma requête ne leur a pas plu, et les noms d’oiseaux ont volé. Moi aussi j’aurais pu me sentir outragé, mais je suis conscient que cela n’excuse pas les mots que j’ai dits. “

Un risque de récidive ?

Bien que touché par l’histoire de ce père de famille, le substitut du procureur du roi a préféré requérir une peine sévère. “Monsieur regrette mais il affirme qu’il réagirait de la même manière si la situation se représentait, c’est inacceptable. Il a frôlé des agents, mais aussi des enfants, avec son véhicule.” Un sursis probatoire avec un suivi pour la gestion de l’alcool est requis, l’homme ayant bu avant de se rendre sur les lieux de l’incendie. “Je ne bois qu’exceptionnellement, ce n’était qu’un concours de circonstances”, s’est défendu le prévenu.

Son avocate a demandé que le tribunal tienne compte du parcours “exemplaire” de Monsieur qui a servi dans la police et qui n’a aucun antécédent judiciaire. Elle sollicite une peine de travail.

Le président du tribunal rendra son jugement le 28 juillet.