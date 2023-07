La zone de secours de Wallonie picarde renouvelle sa flotte de véhicules de secours

Ces véhicules sont extrêmement sollicités : par jour, la zone recense environ 150 sorties, ce qui représente 27 500 sorties par an. “Le nombre d’interventions pour l’aide médicale d’urgence ne cesse de croître, avec une explosion de pratiquement 22 % des missions entre 2021 et 2022. Les ambulances parcourent pour certaines jusqu’à 80 000 km/an. Il est alors nécessaire de renouveler ces véhicules tous les six ans et ainsi répondre au mieux aux différentes missions de nos agents opérationnels. Au-delà des six ans, nous utilisons les ambulances comme véhicules mulets, c’est-à-dire des véhicules de remplacement.” Chaque ambulance – totalement équipée – coûte environ 155 000 €.

D’autres véhicules encore…

Fin avril, la zone de secours a réceptionné deux nouvelles nacelles élévatrices destinées aux postes d’Evregnies et de Rebaix, pour un montant de 160 000 €. Elles sont venues s’ajouter à celle reçue précédemment pour le poste de Tournai. “Ces nacelles permettent d’effectuer différentes missions en hauteur, jusque 16 mètres, en appui aux grandes auto-échelles. Elles sont utilisées pour des interventions non-urgentes, telles que sur des nids de guêpes, ou suite à des tempêtes… Grâce à ces nacelles, l’auto-échelle, dont le coût avoisine les 750 000 € n’est pas monopolisée.”

La zone a également reçu au mois de juin dernier un nouveau porte-berce d’une valeur de 178 000 €. Il est dédié au poste de Blaton. Doté d’un bras mécanique, le porte-berce permet le transport de matériel pompier organisé en thématique dans un container.

Enfin, d’ici le mois de septembre, la zone de secours recevra également deux minibus, ainsi qu’un véhicule de balisage. “Différentes commandes ont aussi été effectuées pour quatre nouvelles ambulances, une nouvelle autopompe, deux camionnettes de transport de matériel et un véhicule de balisage supplémentaire. “