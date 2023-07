Laurent Blondiau, un Wallon picard à la tête de la Police Judiciaire Fédérale

Laurent Blondiau, quel a été votre parcours avant d’arriver à la tête de la police judiciaire fédérale ?

J’ai fait toute ma carrière à la police judiciaire, en commençant comme inspecteur à Bruxelles, puis à Mons. J’ai gravi les échelons. De 2001 à 2012, j’ai travaillé à la police judiciaire de Tournai. Après avoir obtenu le grade de commissaire-divisionnaire, j’ai vécu d’autres expériences comme conseiller à la direction générale de la PJ, directeur de la stratégie et de la gestion à la PJ de Mons, directeur judiciaire de la PJF du Brabant wallon, et depuis 2022, comme directeur judiciaire de la PJF de Mons-Tournai.

Pourquoi avoir accepté ce nouveau défi ?

C’était une surprise qu’on me le propose mais c’est une belle mission et donc j’ai bien évidemment accepté. C’est une fierté et un grand honneur ! C’est la découverte d’une réalité plus large, et je pense que cela sera une expérience très enrichissante. Je me retrouve dans l’actuelle stratégie de la police judiciaire fédérale, à savoir la lettre de mission DGJ 3.0 qui vise à donner un outil performant pour lutter contre la criminalité grave et organisée ainsi que le terrorisme, au travers de cinq piliers (l’enquête spécialisée, les techniques spécialisées, l’intelligence, la coordination et la stratégie). C’est une opportunité exceptionnelle de pouvoir mener cette action aux côtés des 14 polices judiciaires fédérales et des 4 directions centrales, ce qui représente plus de 4 400 personnes.

Concrètement, en quoi consiste votre fonction ?

C’est avant tout une fonction stratégique. Je me dois d’assurer le fonctionnement quotidien et le développement de la direction générale. Je dois donc veiller à ce que tant sur le plan opérationnel (enquête, services d’appui…) que sur le plan non-opérationnel (moyens humains, matériels, technologiques), les services sur le terrain ne manquent de rien pour être efficaces et performants dans cette lutte contre la criminalité organisée. Je suis autant en contact avec les autorités politiques et judiciaires qu’avec des conseillers et des collaborateurs qui me relayent les informations du terrain pour prendre les décisions et mettre les moyens nécessaires pour une PJF de qualité.

Peut-on dire que la Belgique dispose d’une police judiciaire fédérale performante ?

Oui, elle a déjà été montrée en exemple à plusieurs reprises. Il y a de nombreuses enquêtes récentes, comme le dossier “Sky ECC”, le Qatargate, le drame de Strépy-Braquegnies, le trafic de migrants, ou encore les attentats de Bruxelles qui démontrent l’intérêt de disposer d’un service de police judiciaire fédérale qui, en partenariat avec les autres services de police (aussi étrangers) et de renseignements, se montre efficace, réactif et motivé ! Et c’est pour cela que je tâcherai à faire en sorte que nos équipes puissent continuer à bénéficier de moyens “sur mesure” nécessaires pour faire face à la criminalité organisée et rester à jour par rapport à l’évolution de la société et des technologies. Cela passe notamment par le recrutement de spécialistes avec des connaissances élevées en techniques et en technologies pour rester à la hauteur des défis qui sont les nôtres. Il faut aussi noter l’importance de la collaboration entre la police judiciaire fédérale et la police locale. Au sein de la police judiciaire fédérale, nous avons des agents spécialisés dans des domaines bien précis, mais les informations sur lesquelles nous nous basons viennent souvent du terrain et des polices locales. Ce travail en commun nous permet d’être efficaces contre la criminalité ; nous sommes complémentaires !

On garde l’image d’une police judiciaire qui débarque sur les lieux de crimes, mais aujourd’hui vos enquêtes vont bien au-delà…

L’époque du commissaire Maigret, avec sa pipe, son chapeau et son inspecteur qui est à la machine à écrire… est révolue depuis bien longtemps ! On est dans un environnement hyperconnecté et hypertechnologique, avec une criminalité qui s’adapte. Il reste ces infractions visibles (homicide, trafic de stupéfiants, faits de violences, terrorisme), mais il y a aussi toute une criminalité, plus difficilement visible et détectable, qui se passe dans le monde virtuel et qui est en plein développement, sur les réseaux sociaux, sur internet, sur le darkweb comme les vols de données, le blanchiment d’argent, les escroqueries… mais aussi la criminalité en col blanc (corruption, détournement, fraude, etc). Le policier judiciaire du 21e siècle doit être aussi à l’aise sur le terrain virtuel que sur le terrain réel, et d’ailleurs les deux s’entrecroisent…

Quel regard portez-vous sur la criminalité en Wallonie picarde ?

On retrouve les mêmes phénomènes qu’ailleurs, que ce soit la criminalité dans le monde réel que dans le monde virtuel. La particularité repose dans la situation transfrontalière qui donne des opportunités dans la commission de certains types d’infractions. Cela nécessite un travail de collaboration entre la police locale, la police fédérale et les services de police français pour gérer ces problèmes plus particuliers, et de par mes compétences en matière de coopération internationale, j’espère d’ailleurs pouvoir continuer à travailler dans ce sens en mettant en place des actions concrètes.