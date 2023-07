L’Espace Pic Puce, à Tournai, est aujourd’hui complètement occupé

Un salon permet de déguster à son aise son café ou son thé, des billards et des babyfoot sont à la disposition des clients et une salle peut accueillir des fêtes privées. Arrivé en Belgique en 2015, hébergé quelques mois au centre de la Croix-Rouge de Tournai, le jeune Irakien a bien trouvé ses marques dans sa ville d’adoption. “J’aime tant cette ville où j’ai beaucoup d’amis, ils m’ont d’ailleurs encouragé à me lancer dans mon projet”.

Akram Jarullah a créé un endroit où manger et se détendre en toute convivialité.

Dans l’autre cellule de l’Espace Pic Puce, une Camerounaise d’origine s’est installée avec son magasin baptisé “Boutique mère et fille”. “J’ai été vendeuse dans une grande chaîne de prêt à porter mais je rêvais de me lancer avec mon propre magasin. C’est pendant ma grossesse que j’ai décidé de franchir le pas”, nous dit Claude Bini. “Je propose des vêtements ou des sacs qu’on ne trouve pas ailleurs en ville, des marques qui ont un style chic mais qui ne sont pas trop chères. Les gens sont à la recherche de nouveautés et je pense que je réponds à l’attente de pas mal de clientes. Ça démarre tout doucement mais grâce au bouche-à-oreille je vois de plus en plus de monde. Mais il faut que les Tournaisiennes n’oublient pas de soutenir les commerces de la ville au lieu de faire vivre trop souvent les grands groupes dans les centres commerciaux”.

Aux deuxième et troisième étages du bâtiment s’est installé il y a peu le Mekatronik Théâtre (anciennement Théâtre Croquemitaine).