Les faits ont été constatés à la rue du Calvaire à Celles et rue du Pont à l’Haye à Escanaffles. Au total, une dizaine de plantes ont disparu et “ce n’est pas la première fois que ça arrive”, note Marie Windels, responsable du pôle Espaces verts&Environnement. “C’est du vandalisme gratuit, un comportement incivique et irrespectueux du travail de l’équipe. Entre les dépôts sauvages, les vols, les dégradations, on est mis à mal”, regrette-t-elle.

Malheureusement, les agissements d’une minorité ont parfois des conséquences négatives pour un plus grand nombre. On se rappelle que le Plan de Cohésion Sociale avait déjà dû rapatrier la Give Box (placée au niveau contour de l’église de Celles) dans un endroit sécurisé, à l’intérieur de la bibliothèque il y a quelques mois. Et on sait aussi que les ouvriers communaux interviennent encore trop souvent pour faire disparaître les traces de dépôts sauvages qui souillent la campagne celloise.