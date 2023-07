Bagarre mortelle à Péronnes : selon l’autopsie, la victime a été heurtée à deux reprises par un véhicule

Le dossier a été mis à l’instruction cette nuit à Mons auprès du juge de garde. “Il est plus que probable que ce dossier sera transféré cette semaine à un autre magistrat instructeur. L’instruction est qualifiée d’une part de tentative de meurtre, pour les faits liés aux coups de marteau, et d’autre part d’assassinat concernant la victime qui est décédée. Une autopsie du corps de la victime a été pratiquée samedi en fin de matinée. Il s’agit d’un homme né en 1973. La victime a été heurtée une première fois par un véhicule qui a ensuite fait demi-tour avant de repasser une seconde fois sur le corps qui était au sol. Il y a donc intention, d’où la prévention d’assassinat. De fait, l’auteur a dû se rendre jusqu’à son véhicule avant de revenir sur les lieux de la bagarre. Il y a préméditation. L’homme qui a reçu des coups de marteau durant la bagarre a été blessé mais ses jours ne sont pas en danger. À ce stade de l’enquête, les auditions des témoins se poursuivent. Une personne, un homme, a été interpellée”, indique encore le procureur du roi.

Selon les premiers éléments de l’enquête, un règlement de comptes entre deux groupes de motards ennemis serait à l’origine du drame. “Cette bagarre mortelle s’est bien déroulée dans le milieu des bandes de motards”, confirme le parquet. La bagarre a eu lieu à l’extérieur du chapiteau où se déroulait la soirée dansante d’ouverture du week-end festif et sportif organisé par la SPJAI, le service professionnel de la jeunesse agricole indépendante. En cours de soirée, une bande motards encagoulés est arrivée sur place. Les individus ont immédiatement pris à partie un homme qui a été tabassé. Les auteurs de ce passage à tabac ont rapidement pris la fuite.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été appelés samedi, vers 01 h 30 du matin. Les pompiers sont intervenus avec un cache-victime, un camion pour l’éclairage, un camion pour le balisage et un véhicule de commandement. Au moment de cette sanglante rixe, un millier de personnes était sous le chapiteau. Après avoir été confinés sous la toile, les fêtards ont été évacués par la police via une sortie de secours. “Sur ordre de la police et des autorités communales, l’ensemble des festivités du week-end est annulé”, annonce ce samedi en fin d’après-midi le SPJA de Tournai.