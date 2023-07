Chaque année, les présidents qui ont œuvré à la destinée de leur club passent la main. Le Rotary-club de Tournai n’a pas échappé au processus et l’Antoinien Francis Hernould a transmis son collier, symbole de son titre, à son successeur, Jean-Louis Foulon de Péronnes. La cérémonie protocolaire s’est déroulée à la "Table d’Éric" devant les membres du club et leurs conjoints et rehaussée par la présence de Philippe De Deurwaerder, adjoint à la gouverneure du district. La photo-souvenir a regroupé Francis Hernould et son épouse Claudine, à gauche, ainsi que Jean-Louis-Foulon et sa femme, Géraldine Cornil, à droite du cliché.

Le past-président, Francis Hernould, a retracé le bilan de son année de présidence détaillant les dons multiples octroyés et rappelant les événements organisés. Ainsi l’ASBL "Anthélie Au fil du jour", une maison accueillant des autistes adultes pour leur donner une autonomie maximale, et l’ASBL "L’Éveil", qui prend en charge de jeunes enfants autistes, ont été épaulées. Le service-club s’investit aussi, de façon massive, dans les échanges de jeunes belges qui vont étudier un an à l’étranger et en retour accueillent d’autres jeunes venus du monde entier.

Une assistance aux associations

Ce fut ensuite à Jean-Louis Foulon, le nouveau président, de prendre la parole. Après avoir chaleureusement remercié et félicité son prédécesseur, il a présenté ses projets. Il poursuivra les actions actuelles comme le rallye, pédestre cette fois, qui se déroulera à Gand, à la découverte de la ville le 23 septembre prochain, le gala annuel en avril prochain qui accueillera les frères Taloche, pour le plus grand plaisir de tous ainsi que l’assistance financière aux associations locales, régionales, voire internationales tel que "L’Hôpital Sans Frontières et Polio Plus". Le Rotary a été historiquement le premier "service-club" au monde. Il se présente comme une organisation apolitique et ouverte qui encourage une haute éthique civique et professionnelle et œuvre pour faire progresser l’entente et la paix dans le monde. Sa devise officielle est "Servir d’abord" (Service above Self). Mais, il existe une devise secondaire qui est "Qui sert le mieux profite le plus" (One profits most who serves best). Le Rotary International est financé par la cotisation annuelle de ses membres et par des dons à la Fondation Rotary. L’emblème du Rotary est une roue d’engrenage de 24 dents, symbole de la transmission de l’énergie. Ces 24 dents symbolisent aussi le fait que l’esprit de service s’exerce à toute heure de la journée.