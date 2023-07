Un Tournaisien 1er violoncelle solo au London Symphony Orchestra

Précoce, il fait ses débuts en soliste à dix ans avec l’orchestre national de Belgique. La voie est tracée. Bruxelles l’attend et sa famille l’y suit.

Enjeu: réussir

C’est un autre monde que découvre le jeune Tournaisien qui est confronté à des exigences bien plus complexes qu’à Tournai. De plus, il sait qu’il doit réussir afin que les sacrifices acceptés par sa famille ne soient pas vains. Or, en exemple, suivre les cours de la Mehudin School est financièrement lourd.

Soutenu par sa passion et grâce à un travail acharné, David passe le cap. Mais il faut aussi et surtout se faire connaître dans ce vaste monde de la musique ; comme bien d’autres, il s’inscrit aux grands concours et en sera lauréat plus de vingt-cinq fois tout en cumulant les titres qui valident son talent tels la médaille d’or de la GSMD de Londres ou son titre de "Rising Star" (star montante) pour sa saison 2002-2003. En mars 2001, il est au Philharmonia de Londres, le plus jeune soliste solo au monde.

Dès lors, il est de plus en plus souvent invité à jouer dans les orchestres les plus réputés mais aussi à rejoindre les ensembles de cette musique de chambre à laquelle il voue une admiration sans bornes. Centre d’intérêt spécifique pour son art, Londres où il s’installe entre deux voyages aux USA, en Amérique latine, en Australie ou au Japon. Il joue avec les plus grands chefs, Lord Yehudi Menuhin, Mislave Rostopovitch, Sir Charles Mackerras.. Et il professe au Conservatoire Roaye de Mons depuis 2000.

Lors de ces prestations, David s’appuie sur un allié exceptionnel, un violoncelle construit par le luthier Dominicus Montagnana en 1735 et ce, grâce à la permission de sa propriétaire Mme Pat Morton et l’aide du Razumovsky Trust.

Jouer, enseigner

Dans cette fresque aux couleurs multiples, Tournai, sa ville natale, dont il est fier d’être un enfant n’a qu’une portion congrue. Il y reviendra pour quelques Master Class au conservatoire avant de transférer ces "Sons intensifs" à Lessines pour un cycle de treize ans qui vient de s’achever.

Il sera quand même sur scène, avec ou en alternance avec sa concitoyenne Marie Hallinck sur invitation de "Tournai, la Note", émanation des Amis de Tournai en avril 2006. Un régal qui n’a pas de suites, les raisons de cette absence sont peu évidentes, mais bien réelles.

Sur sa route, David Cohen multiplie les "Masters Class" et, lorsqu’il est nommé premier violoncelle solo du SLO, il rappelle, lui qui est le directeur artistique du Melchior rassemblant les meilleurs jeunes musiciens européens, cette volonté qui l’anime. "Je suis très honoré de rejoindre cet orchestre et très excité à l’idée de travailler avec un ensemble au répertoire aussi large, avec des musiciens de haut niveau et j’ai hâte de poursuivre mon engagement envers les jeunes avec le concours du LSO Discorvery" note-t-il. C’est une belle histoire que celle-là, une histoire qui continue au fil des notes, en harmonies…