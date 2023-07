La nouvelle piscine de l’Orient (Tournai) est aussi attendue au camping: le chantier vu du ciel, par drone

Les deux agents ne manquent pas non plus de préciser à leurs clients qu’ils ne pourront bénéficier des installations de la piscine, le temps de leur séjour. "C’est aussi indiqué sur le site internet, précisent-ils. On n’a pas nécessairement une clientèle, souvent de passage, qui cherche une piscine à tout prix. Les gens s’arrêtent chez nous surtout pour l’intérêt touristique de la Ville de Tournai, ou comme étape dans leur périple. Par contre, en haute saison, on a plus de familles qui profitaient du tarif préférentiel pour se rendre à la piscine ou louer des pédalos. Et, donc peut-être que dans les prochaines semaines, on va ressentir une baisse de fréquentation à cause de l’absence des infrastructures de loisirs. Il est encore trop tôt pour le dire, mais jusqu’à maintenant on n’a pas vu d’impact significatif des travaux sur les réservations."

Photos par drone du chantier de la piscine de l’Orient à Tournai ©Nicolas Watrin

Ce n’est pas un été "sans piscine" auquel devra faire face le camping, mais deux. Les travaux ont en effet pris un peu de retard, et ne seront pas terminés avant la fin de l’année 2024.

"Mais tout cela, ce sera pour nos successeurs qui pourront en faire un atout touristique (voir ci-contre), ajoutent les agents qui prendront leur retraite en novembre prochain. Il est clair que ces travaux sont un mal pour un mieux !"

Il faut dire que la piscine de l’Orient (Aqua Tournai) affichera un tout autre visage. Elle est refaite de fond en comble. Seul le bassin est laissé intact lors des travaux, tout le reste a été déconstruit et sera reconstruit ; le chantier est d’ailleurs entré dans la phase de reconstruction. Elle disposera aussi de nouveaux atouts comme ce bassin naturel de 600 m directement intégré à la carrière de l’Orient. Une plage extérieure (sans sable) permettra aux visiteurs de se baigner, sous surveillance dans un plan d’eau en plein air durant l’été. À l’intérieur, le bassin restera à l’identique tandis que les deux petits bassins qui se trouvaient à l’extérieur seront couverts pour permettre aux jeunes nageurs de profiter d’une pataugeoire tout au long de l’année. Une zone wellness (avec spa, hammam, sauna) sera ajoutée à l’ensemble.

Photos par drone du chantier de la piscine de l’Orient à Tournai ©Nicolas Watrin

La construction d’un nouveau club-house, relié à la piscine, tout comme l’aménagement de la plaine de jeux et du ponton pour les pédalos viendront aussi renforcer l’attractivité du site de l’Orient, et par conséquent du camping !