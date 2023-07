Un sentier didactique où règne la biodiversité à Brugelette

Les élèves de 4e primaire ont également participé à la création d’un pré de fleurs sauvages, en forme de cœur. Celui-ci est aménagé à l’avant de l’établissement scolaire.

Un sentier aménagé

La petite école qui compte environ 150 élèves ne s’arrête plus. Elle a en effet répondu à l’appel à projets "Chemins au naturel" lancé par l’ASBL "Tous à pied", qui "permet aux enfants de s’investir en faveur de la nature qui les entoure et de mieux comprendre le concept de la biodiversité". L’école, et plus particulièrement les élèves de 4e primaire et leur professeur, M. Séverine, ont décidé de réhabiliter le site qui jouxte le parking de l’école en un sentier où règne la biodiversité. "Plusieurs arbres ont dû être abattus parce qu’ils étaient morts: cela nous a fait réagir." Le sentier d’une trentaine de mètres revit grâce aux plantations de haies, d’arbres (chênes, aulnes, bouleaux, tilleuls…) mais aussi d’arbustes. Des nichoirs ont également été confectionnés par les élèves, puis installés grâce à la collaboration des élagueurs de l’Institut provincial d’Ath (IPES). "Nous avons également créé des refuges grâce à des tas de bois et de pierres. Des abris pour hérissons ont été installés et une mare pourra prochainement accueillir quelques crapauds. " Des panneaux didactiques permettront à tout un chacun de découvrir l’importance des espèces. "Nous souhaitons que la nature s’y développe au fil des saisons. De notre côté, nous agrémenterons le projet d’année en année. "

L’espace a été inauguré ce récent mercredi, non sans émotions, puisque ce projet avait été initié par Francis Lemaire, un amoureux de la nature, qui est malheureusement décédé voilà quelques mois. "Ce projet est un peu un hommage que nous lui rendons", a indiqué M. Séverine, l’institutrice de 4e année.

Le sentier est ouvert: il est libre d’accès, pour tous.