Pollution aux hydrocarbures dans l’Esperlion (Evregnies): "un préjudice de plusieurs centaines de milliers d’euros"

L’origine de la pollution est connue depuis quelques jours. Celle-ci vient d’une "fuite dans la cuve à mazout d’une maison inoccupée située entre Herseaux et Dottignies ", répète Quentin Huart. "En suivant le cours de l’Esperlion, nous sommes remontés à l’origine de la pollution, aujourd’hui sous contrôle. Les pompiers sont intervenus à plusieurs endroits pour placer des boudins et limiter la propagation de ces hydrocarbures. Les bassins d’orage sont sous la surveillance de la Province de Hainaut " précise l’échevin. "La police des contrôles est donc en charge du P.V et du suivi du dossier. Une liste de sociétés agrées par la Région wallonne a été transmise au contrevenant, dans l’objectif d’une intervention rapide. Ipalle a également été contactée rapidement afin que des mesures soient prises au niveau des stations d’épuration, pour écarter tout risque de contamination."

D’après les premiers éléments recueillis, le préjudice s’élèverait à plusieurs centaines de milliers d’euros. "Dans ce cas-ci, c’est le principe de pollueur-payeur qui sera appliqué. Car il faut rappeler que cet épisode de pollution provoque aussi le décès d’animaux. L’impact sur la faune est considérable ", poursuit Quentin Huart.

Pour Patrick Vantomme, des dispositions doivent aussi être prises vis-à-vis de la Ville de Mouscron, "responsable de cette surveillance", pour le conseiller Écolo. "Est-ce à nous de payer les conséquences de ce laisser-aller ?".

En aval sur le cours de l’Esperlion, c’est effectivement la commune d’Estaimpuis qui mesure tous les effets néfastes de cette pollution. "La maison d’où provient la fuite est située sur un point haut. Il n’y a pas d’autre habitation entre l’origine de la pollution et la frontière avec Estaimpuis ", renseigne Quentin Huart. "Nous suivrons attentivement la dépollution, le suivi des sanctions pénales ou financières et la remise en état", conclut Daniel Senesael.