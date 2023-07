Se partager la rue Royale à Tournai, entre automobilistes, cyclistes et piétons : notre mode d’emploi en 5 questions

Il faut relativiser. Des aménagements dont il est question, habituels dans d’autres grandes villes, sont nouveaux à Tournai. Il faut donc s’y habituer. En novembre 2022, qui savait que des lignes blanches continues tracées au boulevard des Nerviens pour délimiter une bande réservée aux bus pouvaient être franchies par les voitures pour rejoindre la station d’essence (dans le sens Imagix-gare) ou la place Victor Carbonnelle (dans le sens gare-Imagix) ? Pas grand monde, même au sein de la police.

Rue Royale, il y a encore aujourd’hui des tensions entre usagers de la route. En raison d’incompréhensions ou de méconnaissance du Code de la route. Mais aussi sans doute parce que, à Tournai, plusieurs “systèmes” coexistent et ce n’est pas toujours facile de s’y retrouver. Le quartier cathédrale, par exemple, est une zone de rencontre partagée par tous les utilisateurs de l’espace public, piétons, automobilistes et cyclistes, où l’on roule à 20 km/h maximum. Rue Royale, ça ressemble à une zone partagée mais ça n’en est pas une au regard du Code de la route.

Ces ralentisseurs signalent l’entrée dans un plateau où le comportement routier doit être adapté. En face, au carreforu de la rue Royale, on a affaire à un trottoir dit traversant où le piéton est prioritaire.

L’architecte a envisagé les choses comme un large plateau continu entre la gare et l’Escaut. Des plateaux ralentisseurs ont été créés aux entrées de cette zone pour la matérialiser. Il n’y a pas de bordure entre le trottoir et la rue Royale (mais le revêtement est différent pour marquer la différence). C’est plus convivial, plus souple en cas d’organisation de manifestations, mais ça demande énormément de bonne volonté de la part de tous les usagers pour que la cohabitation se passe bien.

Voici donc quelques précisions qui font l’objet de questionnements de la part d’usagers de l’espace public.

1. Pourquoi n’y a-t-il pas de passages pour piétons dans la rue Royale ?

La réponse est simple : ce n’est pas prévu. En zone 30, il n’y a pas d’obligation légale de matérialiser des traversées piétonnes. Qu’est-ce que ça signifie ? Que les piétons peuvent traverser la rue où ils le souhaitent mais qu’ils doivent céder le passage aux véhicules.

On dirait le signalement d’un passage pour piétons, mais en réalité c’est une suggestion d’endroit pour traverser la rue. ©EDA

Cependant, le code de la rue a introduit voici une dizaine d’années quelques nouveautés. Parmi lesquelles le principe général de prudence, applicable à tous les usagers, qui prévoit une obligation de prudence du plus fort envers le plus faible. Un concept de “trottoir traversant” s’applique aussi à la rue Royale. Celui-ci permet au piéton de disposer d’un cheminement continu le long de la rue Royale et de ne pas devoir céder le passage aux véhicules amenés à traverser ce “trottoir” au niveau des différentes voiries perpendiculaires à celui-ci. Les automobilistes doivent donc s’y comporter prudemment, comme s’ils sortaient d’un garage ou d’un parking.

2. Les vélos peuvent-ils rouler sur la bande bétonnée latérale ?

Non. Oui, cette bande lisse peut laisser penser qu’il s’agit d’une piste dédiée aux deux roues (et aux trottinettes) mais il n’en est rien. Entre la gare et la rue Royale jusqu’à l’Escaut (à l’exception de la traversée du boulevard qui n’a pas encore été aménagée), cette bande d’1,8 m a été conçue pour rendre confortable la circulation des personnes à mobilité réduite qui se déplacent en chaise roulante, et éventuellement des parents équipés d’une poussette pour enfant.

C’est au niveau de la rue des Jardins qu’il commence à y avoir deux bandes cyclables suggérées. Avant ça, jusqu’à l’Escaut, il n’y en a qu’une qu’on ne peut emprunter qu’en descendant la voirie.

Les vélos et les trottinettes doivent circuler sur les deux doubles bandes cyclistes cyclables suggérées, en béton et de 60 cm de large, lisses elles aussi, créées de part et d’autre de la rue pour éviter aux usagers de devoir subir l’inconfort des pavés.

Les automobilistes doivent rouler à droite de la rue, avec les roues mises de part et d’autre de la bande cyclable. Ce qui signifie, en zone 30, que la meilleure façon de se comporter est de suivre patiemment le vélo qui précède.

3. Comment fait-on, quand on est cycliste, en bas de la rue Royale ?

C’est effectivement une “curiosité” : il n’y a qu’une seule bande cyclable suggérée en béton, entre la rue des Jardins et le quai de l’Escaut (dans le sens unique des voitures). Attention, dans ce cas le Code de la route s’applique : les cyclistes ou utilisateurs de trottinettes qui remontent la rue Royale vers la gare doivent rouler sur la droite où il n’y a que des pavés, et ne pas céder à la tentation d’utiliser la partie gauche plus agréable.

Pour remonter la rue Royale à vélo, il faut rouler sur les pavés à droite: on ne peut pas emprunter la bande cyclable suggérée et confortable de gauche.

4. Pourquoi ne met-on pas des panneaux ou des marques au sol ?

Le SPW n’a pas permis d’installer des panneaux, ou des marques au sol, pour clarifier certaines choses. Justement pour ne pas créer de confusion par rapport au Code de la route qui est partout d’application et que tout un chacun est censé connaître.

5. Les voitures ne roulent-elles pas trop vite ?

C’est un sentiment partagé par beaucoup de cyclistes qui empruntent la rue Royale (en zone 30 km/h) et d’autres quartiers de la ville, dont le Quartier Cathédrale (20 km/h maximum).

Nous vous invitons à lire ou à relire sur notre site internet l’article dans lequel la police de Tournai expliquait pourquoi elle n’effectuait pas, en général, de contrôles de vitesse en centre-ville.