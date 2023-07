De “good vibes” à l’Artifoire à Hollain

Tartine garnie dans une main, vin de plante dans l’autre. On se croise au détour d’un stand, transporté par les effluves de saucissons secs. La conversation est tantôt entrecoupée par un intermède musical à l’accent british. La convivialité règne sur toute la Place Verte. “Le choix fait par l’organisation, constituée de bénévoles uniquement, de fonctionner de manière indépendante financièrement (sans sponsors ou autres subsides), ce qui permet une belle liberté dans la défense de nos valeurs fondamentales : tradition, local est responsable. Renouer avec le bal folk, par exemple, est l’illustration de la défense de coutumes que l’on veut perpétuer”, explique Dany Van Genechten, coordinateur des festivités.

Place nette sur la place verte

L’Artifoire veille à s’inscrire dans une démarche plus écologique et responsable. Preuve en est avec Agnès, Lucie et Anne Mory, bénévoles postées au tri durant tout le week-end. “Nous encourageons et sensibilisons le public à trier leurs déchets : cartons, PMC et autres. Nous n’hésitons pas à manipuler nous-mêmes les ordures pour corriger le tir. Ce sont des valeurs que nous défendons personnellement, mais aussi une belle évolution pour l’organisation”. Cela a nécessité quelques achats spécifiques tels que les sacs plastiques grands formats et retrait payant des contenants. “Mais c’est pour une bonne cause”, défend la sororie.

Le parking vélo gardé et sécurisé, favorisant ainsi la mobilité douce, affichait complet.

Enfin, de nouvelles toilettes accessibles aux PMR (construites expressément par l’un des bénévoles) ont également été mises à disposition non loin de la scène extérieure.

Elyne VDB, créatrice de mots

Soutenue par un label, garantissant la qualité de leurs produits, la foire aux artisans et producteurs locaux ne présentent que des produits issus de leur propre création. Il en est une plus atypique et innovante cette année : Elyne Vandenbossche, jeune auteure de 19 ans, venue mettre à la vente les quatre tomes de son roman nommé “Chausseuse de l’ombre”. Une histoire fantastique, aux tonalités surnaturelles tout droit sortie de son imaginaire (NDLR : lorsqu’elle avait à peine 12 ans !). “Je crée de mains moi aussi”, nous répond-elle. “Une sculpture mentale modelée par l’esprit. Je suis heureuse de pouvoir valoriser cet art aujourd’hui”.