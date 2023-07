La Région wallonne subventionne la digue contre les inondations le long du Rieu d’Amour à Tournai

Dans le cadre du Plan de Relance et de l’appel à projets “Résilience, Biodiversité-Climat”, le Gouvernement de Wallonie a validé, sur proposition de la ministre de l’Environnement et de la Nature, Céline Tellier, la sélection de candidatures visant à mettre en place la reméandration de cours d’eau et à créer des zones d’immersion temporaire (ZIT) dans le but de prévenir les risques d’inondations et de pénuries d’eau. Pour un budget total de près de 12 millions d’euros, dix projets ont été retenus sur toute la Wallonie. Un seul concerne la Wallonie picarde : il s’agit de l’aménagement d’une digue de protection contre les inondations et aménagements hydromorphologiques le long du “Rieu d’amour” au niveau des “Prés d’amour”, à Rumillies, dans la commune de Tournai. Le Gouvernement wallon octroiera un subside de 791787,68 euros pour la réalisation qui devra sera faire d’ici 2026. La Province du Hainaut, porteur de ce projet, avait estimé un coût équivalent pour la concrétisation de cette digue, en 2018.