Comme compagnie le dimanche 30 juillet, Antoine Armedan a choisi le public des Gens d’Ere

Le Vianney de la Wallonie picarde. La comparaison avec le chanteur français colle souvent à la peau d’Antoine Armedan. “Je crois que c’est parce qu’il se produit également en solo avec une guitare et, parce que j’ai quelques inflexions de voix similaires. C’est quelqu’un d’authentique et de généreux et j’essaie d’être pareil”, confie l’homme originaire de Braine-le-Comte et Enghiennois d’adoption.