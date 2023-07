A noter que Pierre est l’un des rares géants plus petit que sa taille réelle de 2,2 mètres (comparé à 4,40 m en réel).

Son acolyte Norbert “el tailleu d’pierre” devrait quant à lui sortir de quarantaine l’an prochain, à l’occasion de la cinquantième édition de l’Artifoire.

”C’est un honneur et privilège d’être assigné à cette tâche”, témoigne un porteur. “On alterne tous les quarts d’heure environ. On se sert mutuellement de guide car on n’a que très peu de visibilité. Pour le coup, je vis l’Artifoire vraiment de l’intérieur !”, ironise la dernière recrue, Émile (15 ans).